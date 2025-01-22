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Чемпионат мира
22 января 2025, 18:47 | Обновлено 22 января 2025, 19:22
636
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Узбекистана подал в отставку из-за онкологии

Сречко Катанец вынужден сосредоточиться на собственном здоровье

22 января 2025, 18:47 | Обновлено 22 января 2025, 19:22
636
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер сборной Узбекистана подал в отставку из-за онкологии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сречко Катанец

61-летний словенский тренер сборной Узбекистана Сречко Катанец вынужден был уйти в отставку за четыре тура до завершения квалификации к чемпионату мира.

Несколько месяцев назад Катанец сообщил, что у него обнаружили онкологическое заболевание. Сейчас болезнь дает о себе знать, и тренер не может дальше продолжать работать.

Сречко Катанец известен и украинским болельщикам. В 1999 году именно сборная Словении под руководством Катанца не пустила сборную Украины на чемпионат Европы 2000 года.

В Словении украинцы уступили со счетом 1:2, а в Киеве была досадная ошибка Александра Шовковского и ничья 1:1.

Сборная Узбекистана идет на втором месте в квалификационном раунде к чемпионату мира 2026 года.

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сборная Узбекистана по футболу Сречко Катанец отставка чемпионат мира по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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