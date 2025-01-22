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Major League Soccer
22 января 2025, 17:05 | Обновлено 22 января 2025, 17:09
579
1

ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-игрок Кристал Пэлас будет играть в США

Уилфрид Заа стал игроком ФК «Шарлотт»

22 января 2025, 17:05 | Обновлено 22 января 2025, 17:09
579
1
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-игрок Кристал Пэлас будет играть в США
Transfermarkt. Уилфрид Заа

32-летний ивуарийский полузащитник Галатасарая Уилфрид Заа, перешел в ФК Шарлотт, который выступает Major League Soccer.

Заа будет выступать в США на правах аренды.

Известен ивуариец своим многолетним выступлением за английский клуб «Кристал Пэлас». С 2013 по 2023 годы Уилфрид сыграл 275 матчей и забил 67 мячей.

Летом 2023 года Заа стал игроком турецкого «Галатасарая». За этот клуб 30 раз выходил на поле и сделал девять результативных ударов.

Полузащитник провел два матча в футболке сборной Англии, после чего получил разрешение выступать за Кот-д'Ивуар. За эту сборную он сыграл 31 матч и забил 5 голов.

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Уилфрид Заа Галатасарай Шарлотт (MLS) аренда игрока трансферы Кристал Пэлас
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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dimagi
Подвійні стандарти. Цей Заа зіграв 2 офіційні матчі за збірну Англії і йому дозволили грати за іншу збірну. Макс Кілман грав за футзальну збірну Англії і не може виступати за Україну.
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