ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-игрок Кристал Пэлас будет играть в США

32-летний ивуарийский полузащитник Галатасарая Уилфрид Заа, перешел в ФК Шарлотт, который выступает Major League Soccer.

Заа будет выступать в США на правах аренды.

Известен ивуариец своим многолетним выступлением за английский клуб «Кристал Пэлас». С 2013 по 2023 годы Уилфрид сыграл 275 матчей и забил 67 мячей.

Летом 2023 года Заа стал игроком турецкого «Галатасарая». За этот клуб 30 раз выходил на поле и сделал девять результативных ударов.

Полузащитник провел два матча в футболке сборной Англии, после чего получил разрешение выступать за Кот-д'Ивуар. За эту сборную он сыграл 31 матч и забил 5 голов.