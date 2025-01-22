ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный экс-игрок Кристал Пэлас будет играть в США
Уилфрид Заа стал игроком ФК «Шарлотт»
32-летний ивуарийский полузащитник Галатасарая Уилфрид Заа, перешел в ФК Шарлотт, который выступает Major League Soccer.
Заа будет выступать в США на правах аренды.
Известен ивуариец своим многолетним выступлением за английский клуб «Кристал Пэлас». С 2013 по 2023 годы Уилфрид сыграл 275 матчей и забил 67 мячей.
Летом 2023 года Заа стал игроком турецкого «Галатасарая». За этот клуб 30 раз выходил на поле и сделал девять результативных ударов.
Полузащитник провел два матча в футболке сборной Англии, после чего получил разрешение выступать за Кот-д'Ивуар. За эту сборную он сыграл 31 матч и забил 5 голов.
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