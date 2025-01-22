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  4. Александр КУЧЕР: «В игре с Брестом у Шахтера будет последний шанс»
Лига чемпионов
22 января 2025, 16:40 |
536
0

Александр КУЧЕР: «В игре с Брестом у Шахтера будет последний шанс»

Сегодня «горняки» откроют счет официальным матчам в новом году.

22 января 2025, 16:40 |
536
0
Александр КУЧЕР: «В игре с Брестом у Шахтера будет последний шанс»
СК Днепр-1. Александр Кучер

На «Фельтинс-Арене» в немецком Гельзенкирхене команда Марино Пушича сыграет очередной поединок основного раунда Лиги чемпионов с французским «Брестом».

О своих ожиданиях от матча со Sport.ua поделился экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Александр Кучер.

– Будем надеяться на победу в этой игре, – сказал он, – Для «Шахтера» это последний шанс, когда можно зацепиться за Лигу чемпионов. Конечно, поединок будет нелегким, ведь «Брест» играет в этом еврокубковом турнире достаточно неплохо. А вот в чемпионате Франции они находятся в золотой середине турнирной таблицы, хотя это еще ничего не значит. В предыдущих матчах на национальной арене «Брест» очень неплохо играл, одержав три или четыре победы подряд. Если же учитывать все эти факторы, то нынешний соперник «Шахтера» является более домашней командой. Судя по результатам, на выезде он выглядит слабее. Поэтому повторюсь: будем надеяться на выигрыш «горняков» и лелеять надежду, что они смогут пройти дальше в Лиге чемпионов.

– Как оцениваете нынешнюю готовность донецкой команды после серии контрольных матчей? Достаточно ли было их, чтобы достойно сыграть против «Бреста»?

– Не таким уж и большим был перерыв в чемпионате. Поэтому я не думаю, что «горняки» сильно потеряли навыки или почувствовали недостаток игровой практики. Наоборот – наигрались на тренировочном сборе нормально, проведя ряд спаррингов. К тому же, за период зимних каникул немного отдохнули, набрались сил. Ведь в осенней части сезона играть было трудно – прежде всего, из-за постоянных переездов, большого количества игр. Думаю, что с новыми силами и эмоциями футболисты «Шахтера» рвутся в бой, и надеюсь, что у них все будет получаться. А до этого донецкую команду очень шатало из стороны в сторону, были спады в игре. И это при том, что они неплохо играли. И все названные выше причины, видимо, истощали донецких футболистов и свежести им не хватало.

- Ближе к завершению осеннего отрезка чемпионата довольно часто приходилось слышать разговоры о возможной отставке Марино Пушича. Эта тема себя исчерпала или кресло под главным тренером «Шахтера» все еще шатается?

– Оценивать трудно. Но если тренер на месте и продолжает тренировать команду, то это означает, что есть доверие и он работает дальше. Однако на сколько его хватит, то об этом говорить сложно. Есть президент клуба, который знает, когда и кого ему надо знать и кого поставить. Мы хорошо помним, что в истории «Шахтера» были такие случаи, когда все думали, что главного тренера вот-вот снимут, а Ринат Ахметов его оставил и команда дала результат. Было это с Мирчей Луческу, который оставшись у руля «Шахтера» несмотря на общественное мнение, потом сумел выиграть Кубок УЕФА. Поэтому могу сказать, что в этом плане у президента клуба есть опыт. И приобретенная годами интуиция также. Уверен, что он со всем этим разберется и сделает так, как должно быть лучше «Шахтеру». В этом я уверен, ведь Ахметов любит эту команду.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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