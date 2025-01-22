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22 января 2025, 16:21 |
2464
2

ФОТО. Эффектная девушка динамовца влюбляет в себя ярким фотосетом

Огненная красавица Руслана Нещерета

22 января 2025, 16:21 |
2464
2
ФОТО. Эффектная девушка динамовца влюбляет в себя ярким фотосетом
Instagram. Надежда Петах

Девушка голкипера киевского «Динамо» Руслана Нещерета, Надежда Петах, опубликовала результаты своего недавнего фотосета.

Надежда предстала в смелом образе, который подчеркнул красоту избранницы талантливого украинского вратаря.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Сегодня Руслан Нещерет отмечает свой 23-й день рождения, Надежда очень мило поздравила любимого в сторис Instagram:

«Мой дом и мой комфорт. Мой друг и учитель. Мое спокойствие и безопасность. Мой пример и вдохновение. Мой лучший в мире мужчина ❤️».

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фото lifestyle девушки Руслан Нещерет Динамо Киев
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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