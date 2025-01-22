ФОТО. Эффектная девушка динамовца влюбляет в себя ярким фотосетом

Девушка голкипера киевского «Динамо» Руслана Нещерета, Надежда Петах, опубликовала результаты своего недавнего фотосета.

Надежда предстала в смелом образе, который подчеркнул красоту избранницы талантливого украинского вратаря.

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Сегодня Руслан Нещерет отмечает свой 23-й день рождения, Надежда очень мило поздравила любимого в сторис Instagram:

«Мой дом и мой комфорт. Мой друг и учитель. Мое спокойствие и безопасность. Мой пример и вдохновение. Мой лучший в мире мужчина ❤️».