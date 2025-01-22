ФОТО. Забарный впечатлил жену сюрпризом. Она уже всё рассказала

Жена футболиста «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарного, Ангелина Забарная, поведала о романтике в их отношениях.

Красавица опубликовала в сторис коллаж с подаренным букетом.

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Сюрприз для любимой организовал Забарный, которому и адресуются сердечки от жены.

Напомним, что пара вместе с 2018 года, поженились в 2023 году.