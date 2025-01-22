Другие новости22 января 2025, 16:05 | Обновлено 22 января 2025, 16:06
583
0
ФОТО. Забарный впечатлил жену сюрпризом. Она уже всё рассказала
Семья Забарных – это любовь
22 января 2025, 16:05 | Обновлено 22 января 2025, 16:06
583
0
Жена футболиста «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарного, Ангелина Забарная, поведала о романтике в их отношениях.
Красавица опубликовала в сторис коллаж с подаренным букетом.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Сюрприз для любимой организовал Забарный, которому и адресуются сердечки от жены.
Напомним, что пара вместе с 2018 года, поженились в 2023 году.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 января 2025, 12:38 6
Рафинья может покинуть «Барселону»
Футбол | 22 января 2025, 06:23 1
Вечером 21 января состоялись поединки 7-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 22.01.2025, 15:11
Футбол | 21.01.2025, 23:59
Футбол | 21.01.2025, 19:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.01.2025, 20:23 1
21.01.2025, 11:21 8
22.01.2025, 00:03 6
21.01.2025, 11:01
22.01.2025, 07:43 3
20.01.2025, 23:24
20.01.2025, 16:56 1