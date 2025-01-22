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22 января 2025, 16:05 | Обновлено 22 января 2025, 16:06
583
0

ФОТО. Забарный впечатлил жену сюрпризом. Она уже всё рассказала

Семья Забарных – это любовь

22 января 2025, 16:05 | Обновлено 22 января 2025, 16:06
583
0
ФОТО. Забарный впечатлил жену сюрпризом. Она уже всё рассказала
Instagram. Илья и Ангелина Забарные

Жена футболиста «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарного, Ангелина Забарная, поведала о романтике в их отношениях.

Красавица опубликовала в сторис коллаж с подаренным букетом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Сюрприз для любимой организовал Забарный, которому и адресуются сердечки от жены.

Напомним, что пара вместе с 2018 года, поженились в 2023 году.

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фото lifestyle Илья Забарный Ангелина Забарная Борнмут сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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