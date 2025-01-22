Другие новости22 января 2025, 15:46 |
753
0
ФОТО. Вот за какой клуб болеет сын Федецкого. Показал в Instagram
Адриан Федецкий в восторге от одного из трех испанских грандов
22 января 2025, 15:46 |
753
0
Сын экс-футболиста «Шахтера» и «Карпат» Артема Федецкого, Адриан, засветил в сторис Instagram клуб, за который он болеет.
По завершении вчерашнего матча Лиги чемпионов «Бенфика» - «Барселона» Адриан сделал репост в IG Фабрицио Романо с результатом матча.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Судя по всему, Федецкий-младший является болельщиком каталонского клуба.
Напомним, что Адриан Федецкий проживает в Каталонии и выступает за один из местных клубов – «Льорет».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 22 января 2025, 09:04 4
Наоя Иноуэ высказался об украинском боксере
Футбол | 22 января 2025, 06:23 1
Вечером 21 января состоялись поединки 7-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 22.01.2025, 15:03
Футбол | 21.01.2025, 19:29
Футбол | 22.01.2025, 10:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.01.2025, 08:24 3
21.01.2025, 19:38 3
21.01.2025, 11:01
21.01.2025, 23:59 61
21.01.2025, 11:21 8
20.01.2025, 17:22 64
20.01.2025, 23:24