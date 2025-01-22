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22 января 2025, 15:46 |
753
0

ФОТО. Вот за какой клуб болеет сын Федецкого. Показал в Instagram

Адриан Федецкий в восторге от одного из трех испанских грандов

22 января 2025, 15:46 |
753
0
ФОТО. Вот за какой клуб болеет сын Федецкого. Показал в Instagram
Instagram. Адриан Федецкий

Сын экс-футболиста «Шахтера» и «Карпат» Артема Федецкого, Адриан, засветил в сторис Instagram клуб, за который он болеет.

По завершении вчерашнего матча Лиги чемпионов «Бенфика» - «Барселона» Адриан сделал репост в IG Фабрицио Романо с результатом матча.

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Судя по всему, Федецкий-младший является болельщиком каталонского клуба.

Напомним, что Адриан Федецкий проживает в Каталонии и выступает за один из местных клубов – «Льорет».

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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