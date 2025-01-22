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Бельгия
22 января 2025, 15:38 | Обновлено 22 января 2025, 15:51
359
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ромы подписал контракт с клубом второй лиги Бельгии

Раджа Наингголан стал игроком «Локерена»

22 января 2025, 15:38 | Обновлено 22 января 2025, 15:51
359
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ромы подписал контракт с клубом второй лиги Бельгии
KSC Lokeren-Temse. Раджа Наингголан

36-летний бельгийский полузащитник Раджа Наингголан подписал контракт с клубом «Локерен», который выступает в Челленджер Про Лиге (второй по силе дивизион Бельгии).

В клубе не сообщают деталей контракта.

Раджа Наингголан известен болельщикам выступлениями за итальянские «Кальяри», «Рому» и «Интер». За «Рому» Раджа провел 138 матчей и забил 26 мячей.

Первую половину сезона Наингголан провел в составе индонезийского клуба «Баянкара».

До 2018 года полузащитник играл за национальную сборную Бельгии.

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Олександр Сільченко Источник
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