ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ромы подписал контракт с клубом второй лиги Бельгии
Раджа Наингголан стал игроком «Локерена»
36-летний бельгийский полузащитник Раджа Наингголан подписал контракт с клубом «Локерен», который выступает в Челленджер Про Лиге (второй по силе дивизион Бельгии).
В клубе не сообщают деталей контракта.
Раджа Наингголан известен болельщикам выступлениями за итальянские «Кальяри», «Рому» и «Интер». За «Рому» Раджа провел 138 матчей и забил 26 мячей.
Первую половину сезона Наингголан провел в составе индонезийского клуба «Баянкара».
До 2018 года полузащитник играл за национальную сборную Бельгии.
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