ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Ромы подписал контракт с клубом второй лиги Бельгии

36-летний бельгийский полузащитник Раджа Наингголан подписал контракт с клубом «Локерен», который выступает в Челленджер Про Лиге (второй по силе дивизион Бельгии).

В клубе не сообщают деталей контракта.

Раджа Наингголан известен болельщикам выступлениями за итальянские «Кальяри», «Рому» и «Интер». За «Рому» Раджа провел 138 матчей и забил 26 мячей.

Первую половину сезона Наингголан провел в составе индонезийского клуба «Баянкара».

До 2018 года полузащитник играл за национальную сборную Бельгии.