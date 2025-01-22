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  4. Усман ДЕМБЕЛЕ: «В этом матче возможно все»
Лига чемпионов
22 января 2025, 16:18 |
34
0

Усман ДЕМБЕЛЕ: «В этом матче возможно все»

Вингер «ПСЖ» поделился ожиданиями от игры с «Ман Сити»

22 января 2025, 16:18 |
34
0
Усман ДЕМБЕЛЕ: «В этом матче возможно все»
УЕФА. Усман Дембеле

Вингер французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле поделился ожиданиями от матча 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити»:

«Мы знаем, что «Манчестер Сити» – великолепная команда. За последние 7 лет они выиграли 6 титулов Премьер-лиги. Мы должны быть сосредоточены, потому что у них есть отличные игроки, хороший бомбардир и отличные защитники. И замечательный тренер. Ввиду этого, в матче возможно все. Мы будем играть в свою игру, особенно перед нашими болельщиками. И мы очень верим в себя».

Матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити» состоится 22 января в 22:00 по киевскому времени.

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Манчестер Сити ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Манчестер Сити Усман Дембеле
Дмитро Вус Источник: УЕФА
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