Усман ДЕМБЕЛЕ: «В этом матче возможно все»

Вингер французского «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле поделился ожиданиями от матча 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити»:

«Мы знаем, что «Манчестер Сити» – великолепная команда. За последние 7 лет они выиграли 6 титулов Премьер-лиги. Мы должны быть сосредоточены, потому что у них есть отличные игроки, хороший бомбардир и отличные защитники. И замечательный тренер. Ввиду этого, в матче возможно все. Мы будем играть в свою игру, особенно перед нашими болельщиками. И мы очень верим в себя».

Матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити» состоится 22 января в 22:00 по киевскому времени.