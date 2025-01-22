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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Думаю, что наш кризис закончился»
Лига чемпионов
22 января 2025, 15:33 |
173
0

Эрлинг ХОЛАНД: «Думаю, что наш кризис закончился»

Нападающий «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»

22 января 2025, 15:33 |
173
0
Эрлинг ХОЛАНД: «Думаю, что наш кризис закончился»
УЕФА. Эрлинг Холанд

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от матча 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен»:

«Я чувствую очень позитивную энергетику в «Сити». Это был тяжелый период, все это знают. Но я чувствую энергию, мы тренируемся очень хорошо, и я думаю, что мы уже преодолели этот кризис. Мы с нетерпением ждем завтрашнюю игру, а потом на много других важных матчей.

Становится все тяжелее и тяжелее от того, что защитники играют со мной, но это положительный момент. Когда люди действительно заботятся о тебе или действительно много людей болеют за тебя, я думаю, что это лучшее, что может случиться с тобой как с футболистом, потому что это означает, что ты сделал что-то правильное. Ты должен найти способ побеждать вместе с командой, а для меня, как нападающего «Ман Сити», цель – забивать голы. Речь идет о том, чтобы найти способы получить шанс и забить гол».

Матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити» состоится 22 января в 22:00 по киевскому времени.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Манчестер Сити
Дмитро Вус Источник: УЕФА
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