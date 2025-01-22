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Лига Европы
22 января 2025, 12:38 | Обновлено 22 января 2025, 13:26
368
0

Динамо пятый раз в истории сумело отыграть фору в два гола

Для украинских клубов это 14-й подобный камбэк в еврокубках

22 января 2025, 12:38 | Обновлено 22 января 2025, 13:26
368
0
Динамо пятый раз в истории сумело отыграть фору в два гола
ФК Динамо

«Динамо», уступая 0:2 и 1:3 «Галатасараю» по ходу матча, сумело все же избежать поражения. Это пятый подобный камбэк киевлян в еврокубках.

Ранее, проигрывая два мяча, бело-синие одержали волевую победу над московским «Спартаком» в групповом раунде Лиги чемпионов-1994/95 и над сербским «Партизаном» в групповом турнире Лиги Европы-2017/18, а также добились ничейного результата с датским «Ольборгом» в третьем квалификационном раунде ЛЧ-1999/2000 и с кипрским АЕКом в групповом турнире ЛЕ-2022/23.

Всего же украинские клубы отыгрывали фору в два гола в еврокубках 14 раз. Помимо киевлян это четырежды удавалось «Шахтеру», дважды – «Днепру», по разу – «Александрии», «Металлисту» и донецкому «Металлургу».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Украинские клубы, отыгрывавшие два гола в еврокубковых матчах

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

14.09.1994

ЛЧ

ГТ

Динамо

Спартак М (д)

3:2

25.08.1999

ЛЧ

КР3

Динамо

Ольборг (д)

2:2

19.09.2002

КУ

1/64

Металлург Д

Вердер (д)

2:2

11.08.2005

КУ

КР2

Днепр

Бананц (г)

4:2

22.07.2006

КИ

Р3

Днепр

Марсель (д)

2:2

26.08.2010

ЛЕ

КР2

Металлист

Омония (д)

2:2

28.09.2017

ЛЕ

ГТ

Динамо

Партизан (г)

3:2

06.11.2019

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Динамо З (г)

3:3

07.11.2019

ЛЕ

ГТ

Александрия

Сент-Этьен (д)

2:2

27.02.2020

ЛЕ

1/16

Шахтер

Бенфика (г)

3:3

25.08.2021

ЛЧ

КР4

Шахтер

Монако (д)

2:2

27.10.2022

ЛЕ

ГТ

Динамо

АЕК Л (г)

3:3

04.10.2023

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Антверпен (г)

3:2

21.01.2025

ЛЕ

ОТ

Динамо

Галатасарай (г)

3:3

ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; ОТ - основной турнир; Р3 - третий раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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