Луис ЭНРИКЕ: «Это будет особенный матч»
Главный тренер «ПСЖ» поделился ожиданиями от игры с «Ман Сити»
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити»:
«Это будет особенный матч, из-за его значения в соревнованиях, а также потому, что я встречусь со своим другом Жузепом Гвардиолой, с которым я играл вместе и который прошел ту же тренерскую школу в «Барселоне». У нас очень похожая игровая философия, так что это должен быть хороший матч.
Наша цель – быть максимально эффективными с мячом. Возможно, нам придется делить владение мячом, возможно, мы будем играть на контратаках – увидим. Это обязательная игра для победы? Все игроки должны выкладываться на 100%, и я придерживаюсь такой же позиции каждый день. Вы можете проигрывать, но это жизнь. Самое главное – быть преданным делу».
Матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити» состоится 22 января в 22:00 по киевскому времени.
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