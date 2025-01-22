ЖУЗЕП ГВАРДИОЛА: «Я не знаю, сколько нам нужно очков»
Главный тренер «Ман Сити» поделился ожиданиями от игры с «ПСЖ»
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен»:
«У обеих команд осталось по 2 матча. Завтра для нас очень важная игра, но у нас есть еще одна игра против «Брюгге» дома. Я не знаю, сколько очков нам понадобится для квалификации. Сейчас наступает самый сложный период сезона с точки зрения соперников.
Мне нравится все в Луисе Энрике и в том, как играет «ПСЖ». Наши семьи очень, очень близкие друзья. Я люблю их, и думаю, что они любят нас. У нас невероятная связь, и мы счастливы, когда видим друг друга. Я от всей души желаю «ПСЖ» завтра плохого выступления, чтобы мы могли их победить, но это будет лишь 95 минут, а после этого хорошие отношения с Луисом Энрике останутся навсегда».
Матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити» состоится 22 января в 22:00 по киевскому времени.
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