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  4. ЖУЗЕП ГВАРДИОЛА: «Я не знаю, сколько нам нужно очков»
Лига чемпионов
22 января 2025, 13:01 |
248
0

ЖУЗЕП ГВАРДИОЛА: «Я не знаю, сколько нам нужно очков»

Главный тренер «Ман Сити» поделился ожиданиями от игры с «ПСЖ»

22 января 2025, 13:01 |
248
0
ЖУЗЕП ГВАРДИОЛА: «Я не знаю, сколько нам нужно очков»
УЕФА. Жузеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен»:

«У обеих команд осталось по 2 матча. Завтра для нас очень важная игра, но у нас есть еще одна игра против «Брюгге» дома. Я не знаю, сколько очков нам понадобится для квалификации. Сейчас наступает самый сложный период сезона с точки зрения соперников.

Мне нравится все в Луисе Энрике и в том, как играет «ПСЖ». Наши семьи очень, очень близкие друзья. Я люблю их, и думаю, что они любят нас. У нас невероятная связь, и мы счастливы, когда видим друг друга. Я от всей души желаю «ПСЖ» завтра плохого выступления, чтобы мы могли их победить, но это будет лишь 95 минут, а после этого хорошие отношения с Луисом Энрике останутся навсегда».

Матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити» состоится 22 января в 22:00 по киевскому времени.

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Манчестер Сити ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Манчестер Сити Жузеп Гвардиола
Дмитро Вус Источник: УЕФА
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