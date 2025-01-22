Голкипер Динамо мог сменить клуб в УЛП. Известно, почему переход сорвался

Украинский голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет мог перебраться в другой клуб УПЛ в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Владимир Зверов.

По информации источника, были обращения других клубов, причем не самых слабых в чемпионате Украины – украинец мог уйти в аренду в неназванный клуб из УПЛ.

Сообщается, что руководство «Динамо» ответило отказом. В Киеве считают, что Руслан сможет развиваться в команде Александра Шовковского и будет получать достаточную игровую практику.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не получало никаких предложений по трансферу Дениса Попова.