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Украина. Премьер лига
22 января 2025, 12:46 | Обновлено 22 января 2025, 13:24
1213
0

Голкипер Динамо мог сменить клуб в УЛП. Известно, почему переход сорвался

Руслан Нещерет остается в киевском клубе

22 января 2025, 12:46 | Обновлено 22 января 2025, 13:24
1213
0
Голкипер Динамо мог сменить клуб в УЛП. Известно, почему переход сорвался
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Украинский голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет мог перебраться в другой клуб УПЛ в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Владимир Зверов.

По информации источника, были обращения других клубов, причем не самых слабых в чемпионате Украины – украинец мог уйти в аренду в неназванный клуб из УПЛ.

Сообщается, что руководство «Динамо» ответило отказом. В Киеве считают, что Руслан сможет развиваться в команде Александра Шовковского и будет получать достаточную игровую практику.

Ранее сообщалось, что «Динамо» не получало никаких предложений по трансферу Дениса Попова.

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Динамо Киев Владимир Зверов Руслан Нещерет Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
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