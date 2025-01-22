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  4. Флик – тренер с лучшим процентом побед в истории Лиги чемпионов
Лига чемпионов
22 января 2025, 12:30 |
257
0

Флик – тренер с лучшим процентом побед в истории Лиги чемпионов

Немец имеет наибольший процент выигранных матчей среди тренеров, сыгравших 10+ игр в ЛЧ

22 января 2025, 12:30 |
257
0
Флик – тренер с лучшим процентом побед в истории Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Эштадиу да Луш» состоялась встреча между «Бенфикой» и «Барселоной». Матч завершился победой «каталонцев» (5:4). Голами отметились Вангелис Павлидис (хет-трик), Роберт Левандовски (дубль), Араухо (автогол), Рафинья (дубль) и Эрик Гарсия.

Тренер «каталонцев» Ханси Флик занимает первое место в истории европейского турнира по проценту выигранных матчей (88%). На втором месте расположился Дитер Хеккинг (70%), а на третьем – Арне Слот (69%).

Подопечные Флика занимают второе место с 18 очками в турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов (6 побед, 0 ничьих, 1 поражение).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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