Флик – тренер с лучшим процентом побед в истории Лиги чемпионов

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Эштадиу да Луш» состоялась встреча между «Бенфикой» и «Барселоной». Матч завершился победой «каталонцев» (5:4). Голами отметились Вангелис Павлидис (хет-трик), Роберт Левандовски (дубль), Араухо (автогол), Рафинья (дубль) и Эрик Гарсия.

Тренер «каталонцев» Ханси Флик занимает первое место в истории европейского турнира по проценту выигранных матчей (88%). На втором месте расположился Дитер Хеккинг (70%), а на третьем – Арне Слот (69%).

Подопечные Флика занимают второе место с 18 очками в турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов (6 побед, 0 ничьих, 1 поражение).