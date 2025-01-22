Флик – тренер с лучшим процентом побед в истории Лиги чемпионов
Немец имеет наибольший процент выигранных матчей среди тренеров, сыгравших 10+ игр в ЛЧ
21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на стадионе «Эштадиу да Луш» состоялась встреча между «Бенфикой» и «Барселоной». Матч завершился победой «каталонцев» (5:4). Голами отметились Вангелис Павлидис (хет-трик), Роберт Левандовски (дубль), Араухо (автогол), Рафинья (дубль) и Эрик Гарсия.
Тренер «каталонцев» Ханси Флик занимает первое место в истории европейского турнира по проценту выигранных матчей (88%). На втором месте расположился Дитер Хеккинг (70%), а на третьем – Арне Слот (69%).
Подопечные Флика занимают второе место с 18 очками в турнирной таблице группового этапа Лиги чемпионов (6 побед, 0 ничьих, 1 поражение).
1 - Trainer mit der besten Siegquote in der Geschichte der UEFA Champions League (10+ Spiele):— OptaFranz (@OptaFranz) January 21, 2025
🥇Hansi Flick - 88%
🥈Dieter Hecking - 70%
🥉 Arne Slot - 69%
Trainerschmiede. pic.twitter.com/nvX1FcPDle
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