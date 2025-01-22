Олег ШЕЛАЕВ: «Брест – скоростная команда, умело контратакует»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний матч группового раунда Лиги чемпионов по футболу между «Шахтером» и французским «Брестом»:

«Горняки» еще сохраняют минимальные шансы пробиться в следующий раунд, но на очереди соперник, который не боится авторитетов. Поэтому «горожане» на виду, как в Лиге чемпионов, так и на внутренней арене. Прежде всего, футболистам «Шахтера» надо дорожить мячом, потому что «Брест» – скоростная команда, мастерски контратакует.

Сегодня интересно будет наблюдать, как «горняки» будут наступать. Все же, уход Сикана – это серьезная потеря, ведь он умело открывался, при необходимости придерживал мяч, достаточно эффективно действовал в завершающей фазе. Не исключено, что будут какие-то тактические перестроения.

Что касается итогового счета, то, думаю, что «Шахтеру» не удастся получить столь желанные три очка».

Сейчас «Брест» занимает в Лиге чемпионов седьмое место, набрав 13 очков, а «Шахтер» – 27 с четырьмя пунктами.

Ранее мы сообщали, что будущий соперник «Шахтера» в ЛЧ уволил главного тренера.