«Я не хочу унизить Динамо». Кучер назвал лучший клуб УПЛ
Александр пояснил провал «Шахтера» в нынешнем сезоне УПЛ
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер считает, что «горняки» – лучший клуб Украины. Футболист заявил, что не хочет унизить успехи «Динамо».
«Шахтер потерял немало очков в УПЛ, потому что как-то вальяжно подходил к некоторым матчам. Это проблема на психологическом уровне, правильной настройке на поединки.
Я не хочу унизить ни Динамо, ни какой-либо другой украинский клуб, но по уровню игроков Шахтер на голову от всех сильнее, нет им равных. Уберут эту расхлябанность – и результаты будут даже без усиления».
Ранее Александр Кучер заявил, что не советует «Шахтеру» подписывать форварда сборной Украины, игравшего за «Динамо».
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