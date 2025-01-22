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  4. «Я не хочу унизить Динамо». Кучер назвал лучший клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 11:11 |
1148
0

«Я не хочу унизить Динамо». Кучер назвал лучший клуб УПЛ

Александр пояснил провал «Шахтера» в нынешнем сезоне УПЛ

22 января 2025, 11:11 |
1148
0
«Я не хочу унизить Динамо». Кучер назвал лучший клуб УПЛ
ФК Шахтер Донецк.

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер считает, что «горняки» – лучший клуб Украины. Футболист заявил, что не хочет унизить успехи «Динамо».

«Шахтер потерял немало очков в УПЛ, потому что как-то вальяжно подходил к некоторым матчам. Это проблема на психологическом уровне, правильной настройке на поединки.

Я не хочу унизить ни Динамо, ни какой-либо другой украинский клуб, но по уровню игроков Шахтер на голову от всех сильнее, нет им равных. Уберут эту расхлябанность – и результаты будут даже без усиления».

Ранее Александр Кучер заявил, что не советует «Шахтеру» подписывать форварда сборной Украины, игравшего за «Динамо».

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Александр Кучер Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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