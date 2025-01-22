«Я не хочу унизить Динамо». Кучер назвал лучший клуб УПЛ

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер считает, что «горняки» – лучший клуб Украины. Футболист заявил, что не хочет унизить успехи «Динамо».

«Шахтер потерял немало очков в УПЛ, потому что как-то вальяжно подходил к некоторым матчам. Это проблема на психологическом уровне, правильной настройке на поединки.

Я не хочу унизить ни Динамо, ни какой-либо другой украинский клуб, но по уровню игроков Шахтер на голову от всех сильнее, нет им равных. Уберут эту расхлябанность – и результаты будут даже без усиления».

Ранее Александр Кучер заявил, что не советует «Шахтеру» подписывать форварда сборной Украины, игравшего за «Динамо».