ОФИЦИАЛЬНО. Родной клуб Месси подписал экс-игрока Реала с 3 трофеями ЛЧ

Аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» официально объявил о подписании костариканского вратаря Кейлора Наваса.

Контракт с 38-летним футболистом подписан на 1 год. Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь с лета 2024 года игрок был без клуба.

Напомним, «Ньюэллс Олд Бойз» является первым клубом легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси, который неоднократно заявлял, что хочет вернуться в эту команду перед завершением карьеры.

В прошлой кампании Кейлор Навас провел 6 матчей за «ПСЖ» и летом покинул клуб на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.