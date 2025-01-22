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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Родной клуб Месси подписал экс-игрока Реала с 3 трофеями ЛЧ
Аргентина
22 января 2025, 10:56 |
688
0

ОФИЦИАЛЬНО. Родной клуб Месси подписал экс-игрока Реала с 3 трофеями ЛЧ

Кейлор Навас перешел в «Ньюэллс Олд Бойз»

22 января 2025, 10:56 |
688
0
ОФИЦИАЛЬНО. Родной клуб Месси подписал экс-игрока Реала с 3 трофеями ЛЧ
ФК Ньюэллс Олд Бойз. Кейлор Навас

Аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» официально объявил о подписании костариканского вратаря Кейлора Наваса.

Контракт с 38-летним футболистом подписан на 1 год. Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь с лета 2024 года игрок был без клуба.

Напомним, «Ньюэллс Олд Бойз» является первым клубом легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси, который неоднократно заявлял, что хочет вернуться в эту команду перед завершением карьеры.

В прошлой кампании Кейлор Навас провел 6 матчей за «ПСЖ» и летом покинул клуб на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

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Ньюэллс Олд Бойз Кейлор Навас трансферы чемпионат Аргентины по футболу Реал Мадрид свободный агент Лионель Месси
Дмитро Вус Источник: X (Twitter)
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