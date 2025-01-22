ОФИЦИАЛЬНО. Родной клуб Месси подписал экс-игрока Реала с 3 трофеями ЛЧ
Кейлор Навас перешел в «Ньюэллс Олд Бойз»
Аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз» официально объявил о подписании костариканского вратаря Кейлора Наваса.
Контракт с 38-летним футболистом подписан на 1 год. Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь с лета 2024 года игрок был без клуба.
Напомним, «Ньюэллс Олд Бойз» является первым клубом легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси, который неоднократно заявлял, что хочет вернуться в эту команду перед завершением карьеры.
В прошлой кампании Кейлор Навас провел 6 матчей за «ПСЖ» и летом покинул клуб на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.
Una leyenda internacional llega al Parque...otra vez 🔥— Newell’s Old Boys (@Newells) January 22, 2025
Orgullosos de anunciarles que @NavasKeylor es el nuevo arquero de Newell’s Old Boys. ¡Bienvenido a tu nueva casa! 👊🏼
❤️ LA HISTORIA DEL FÚTBOL 🖤 pic.twitter.com/jNg7W8QIi3
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