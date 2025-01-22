Ман Сити готов заплатить 100 миллионов евро за одного из фаворитов ЗМ

Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «горожане» готовятся сделать «сине-гранатовым» предложение по трансферу 28-летнего футболиста в размере 100 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 22 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Напомним, по версии издания Goal Рафинья расположился на третьем месте в списке главных претендентов на «Золотой мяч 2025».