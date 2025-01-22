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  4. Ман Сити готов заплатить 100 миллионов евро за одного из фаворитов ЗМ
Испания
22 января 2025, 12:38 |
1172
4

Ман Сити готов заплатить 100 миллионов евро за одного из фаворитов ЗМ

Рафинья может покинуть «Барселону»

22 января 2025, 12:38 |
1172
4
Ман Сити готов заплатить 100 миллионов евро за одного из фаворитов ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским вингером каталонской «Барселоны» Рафиньей, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «горожане» готовятся сделать «сине-гранатовым» предложение по трансферу 28-летнего футболиста в размере 100 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Рафинья провел 30 матчей на клубном уровне, отметившись 22 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Напомним, по версии издания Goal Рафинья расположился на третьем месте в списке главных претендентов на «Золотой мяч 2025».

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Рафинья Диас Барселона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вус Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 4
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TarasTaras94
О це у хлопця поворот кар'єри авжеж, від гравця якого шукають як продати до лідера команди лише за пів сезону 
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+1
Lulinnha
Замена де Брюйне. 
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0
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