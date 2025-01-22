Барселона отказалась от Неймара и Нико ради «португальского Ямала»

Каталонская «Барселона» интересуется португальским вингером лиссабонского «Спортинга» Джевани Куэндой, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, ради подписания 17-летнего футболиста, которого журналисты уже называют «португальским Ламином Ямалом, «сине-гранатовые» отказались от трансферов Неймара и Нико Уильямса.

В сезоне 2024/25 Джевани Куэнда провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Рафинью в «Манчестер Сити» за 100 миллионов евро.