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  4. Барселона отказалась от Неймара и Нико ради «португальского Ямала»
Испания
22 января 2025, 15:21 |
1069
0

Барселона отказалась от Неймара и Нико ради «португальского Ямала»

Джевани Куэнда может покинуть «Спортинг»

22 января 2025, 15:21 |
1069
0
Барселона отказалась от Неймара и Нико ради «португальского Ямала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джевани Куэнда

Каталонская «Барселона» интересуется португальским вингером лиссабонского «Спортинга» Джевани Куэндой, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, ради подписания 17-летнего футболиста, которого журналисты уже называют «португальским Ламином Ямалом, «сине-гранатовые» отказались от трансферов Неймара и Нико Уильямса.

В сезоне 2024/25 Джевани Куэнда провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Рафинью в «Манчестер Сити» за 100 миллионов евро.

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Барселона Спортинг Лиссабон трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу Неймар Нико Уильямс
Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
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