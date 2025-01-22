Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Решение». Тренер Бенфики отреагировал на ужасную ошибку Трубина с Барсой
Лига чемпионов
22 января 2025, 09:28 |
2020
0

«Решение». Тренер Бенфики отреагировал на ужасную ошибку Трубина с Барсой

Специалист поддержал украинского голкипера

22 января 2025, 09:28 |
2020
0
«Решение». Тренер Бенфики отреагировал на ужасную ошибку Трубина с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже отреагировал на ужасную ошибку Анатолия Трубина в матче против каталонской «Барселоны» в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов (4:5).

«Такие вещи иногда происходят, как мы можем на это повлиять? Наш первый гол, первый или второй, случился из ситуации, когда у нас не было возможности сыграть внутрь, сыграть коротко, придержать.

Гол? Это решение Трубина... Это один из таких неудачных шагов, и я уверен, что он будет смотреть вперед, это то, чего я требую от наших игроков», – сказал Лаже пресс-службе Бенфики.

Ранее главный тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился эмоциями после матча против «Бенфики».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Будущий соперник Шахтера в ЛЧ уволил главного тренера
Переговоры в Лиссабоне. Изгнанник Аморима близок к переходу в Барселону
Ханси ФЛИК: «Бенфика была очень хороша, у них очень хорошие игроки»
Бруну Лаже Анатолий Трубин Бенфика Барселона Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: ФК Бенфика
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Артем Милевский про поведение ТЦК. «Как стыдно»
Футбол | 22 января 2025, 10:01 2
ФОТО. Артем Милевский про поведение ТЦК. «Как стыдно»
ФОТО. Артем Милевский про поведение ТЦК. «Как стыдно»

Экс-футболист Динамо шокирован поведением некоторых украинских военных

Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Футбол | 21 января 2025, 19:29 454
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая

Команде Шовковского пришлось спасаться от поражения в два мяча по ходу игры

На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
Теннис | 21.01.2025, 12:18
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Теннис | 22.01.2025, 04:35
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Выиграла сет у 14-й ракетки. Свитолина не сумела выйти в полуфинал Aus Open
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Футбол | 21.01.2025, 20:23
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
21.01.2025, 11:01
Бокс
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
21.01.2025, 06:59 69
Футбол
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
21.01.2025, 19:38 3
Хоккей
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
20.01.2025, 08:32
Футбол
Чжан Чжилей провел спарринг с украицем накануне поединка за титул
Чжан Чжилей провел спарринг с украицем накануне поединка за титул
20.01.2025, 16:56 1
Бокс
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
22.01.2025, 06:23
Футбол
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
20.01.2025, 08:24 6
Бокс
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
21.01.2025, 11:58 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем