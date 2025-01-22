«Решение». Тренер Бенфики отреагировал на ужасную ошибку Трубина с Барсой

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже отреагировал на ужасную ошибку Анатолия Трубина в матче против каталонской «Барселоны» в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов (4:5).

«Такие вещи иногда происходят, как мы можем на это повлиять? Наш первый гол, первый или второй, случился из ситуации, когда у нас не было возможности сыграть внутрь, сыграть коротко, придержать.

Гол? Это решение Трубина... Это один из таких неудачных шагов, и я уверен, что он будет смотреть вперед, это то, чего я требую от наших игроков», – сказал Лаже пресс-службе Бенфики.

Ранее главный тренер «Барселоны» Ханси Флик поделился эмоциями после матча против «Бенфики».