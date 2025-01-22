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Лига Европы
22 января 2025, 09:13 |
1270
0

«Это плохой результат». Защитник Галатасарая – о матче с Динамо

Давинсон Санчес считает, что его команда плохо сыграла

22 января 2025, 09:13 |
1270
0
«Это плохой результат». Защитник Галатасарая – о матче с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Давинсон Санчес

Центральный защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес поделился эмоциями от матча против киевского «Динамо», в котором подопечные Александра Шовковского создали камбек.

Это плохой результат. Нам нужно быть лучше в игре один в один и в командной работе. Мы не должны давать команде гостей просто создавать моменты.

Если ассистент арбитра не поднимает флажок, мы должны продолжать играть. Мы профессионалы. Они забили 2 гола после навесов. Я никого не виню. Мы – «Галатасарай», и мы все несем за это ответственность», – сказал Санчес.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.

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Динамо Киев Лига Европы Давинсон Санчес Галатасарай Галатасарай - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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