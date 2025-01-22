«Это плохой результат». Защитник Галатасарая – о матче с Динамо

Центральный защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес поделился эмоциями от матча против киевского «Динамо», в котором подопечные Александра Шовковского создали камбек.

Это плохой результат. Нам нужно быть лучше в игре один в один и в командной работе. Мы не должны давать команде гостей просто создавать моменты.

Если ассистент арбитра не поднимает флажок, мы должны продолжать играть. Мы профессионалы. Они забили 2 гола после навесов. Я никого не виню. Мы – «Галатасарай», и мы все несем за это ответственность», – сказал Санчес.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.