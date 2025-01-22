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  4. «У Шахтера есть президент». Кучер рассказал, как Ахметов относится к Пушичу
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 08:54 |
966
0

«У Шахтера есть президент». Кучер рассказал, как Ахметов относится к Пушичу

Александр считает, что Ахметов доверяет боснийцу

22 января 2025, 08:54 |
966
0
«У Шахтера есть президент». Кучер рассказал, как Ахметов относится к Пушичу
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер рассказал, почему «Шахтер» не уволил Марино Пушича. Александр считает, что Ринат Ахметов доверяет боснийцу.

– Насчет Пушича. Перед зимней паузой многие эксперты были уверены, что президент Шахтера Ринат Ахметов, учитывая не слишком хорошие результаты «горняков», уволит боснийского специалиста, но этого не произошло. Выходит, у тренера есть значительный кредит доверия?

– Не хотелось бы эту тему слишком обсуждать. У Шахтера есть президент, который все хорошо знает. Если Ахметов оставил Пушича у руля, то он что-то знает и доверяет.

Ранее Александр Кучер объяснил, как уход Даниила Сикана повлияет на донецкий «Шахтер».

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Александр Кучер Ринат Ахметов Марино Пушич Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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