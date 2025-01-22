«Они не нужны». Кучер объяснил отсутствие трансферов у Шахтера зимой

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер объяснил пассивную работу «горняков» на трансферном рынке этой зимой. Кучер считает, что Пушичу они не нужны.

За время зимнего трансферного окна, хоть оно еще не закрылось, Шахтер не совершил ни покупки. Когда это было? Неужели «горнякам» не нужно усиление?

– Зато летом было несколько трансферов и сейчас у Шахтера очень хороший подбор исполнителей, по-моему. На некоторые позиции даже есть по два равноценных игрока. Не нужно сейчас Шахтеру много покупать-продавать, а лучше дать возможность имеющимся футболистам больше сыграться, чтобы они еще лучше друг друга понимали на поле. Больше самосовершенствоваться, а не ломать схемы, перестраивать их под новичков.

Нужно или нет усиление – вопрос непростой, глубже. Здесь, прежде всего, нужно понимать, что хочет тренер. Знаете, в Шахтере, когда тренер просит приобрести ему того или иного игрока на ту или иную позицию, его просьбу выполняют. Если нет трансферов в зимнее окно, то они Пушичу не нужны.

Ранее Александр Кучер объяснил, как уход Даниила Сикана повлияет на донецкий «Шахтер».