Тренер Бреста: «Шахтер – сильная команда с отличными полузащитой и атакой»

Главный тренер «Бреста» Эрик Руа ответил на вопросы журналистов в преддверии матча Лиги чемпионов с «Шахтером», который состоится 22 января в Гельзенкирхене.

– Поговорим о Пьере Ле-Мелу: сможет ли он выйти на поле в предстоящем матче?

– Я не уверен, что он сможет сыграть со старта завтра. Следует провести дополнительные тесты, чтобы оценить его общее состояние. Он должен быть готов к игре, но, очевидно, ему будет непросто войти в ритм с первых минут. Проверим его готовность и попытаемся привлечь в команду.

– Есть ли амбиции остаться в первой восьмерке после матча с ПСВ?

– Как я уже отмечал, мы в каждом поединке играем на победу, и завтра также приложим для этого максимум усилий. Впереди нас ждут встречи с командами, регулярно выступающими в Лиге чемпионов, и «Шахтер» имеет большой опыт игры на этом уровне. Будем стремиться добиться благоприятного для себя результата, несмотря на то, что уже обеспечили себе участие в следующем раунде соревнований. Но мы хотим большего. Это непростая задача, ведь даже в случае победы не будет гарантий, что останемся в первой восьмерке.

– Что можете сказать о завтрашнем противостоянии, учитывая, что «Шахтер» способен действовать на высоких скоростях?

– Я не заметил, чтобы они создавали какие-то серьезные проблемы, но «Шахтер» – это, безусловно, сильная команда с отличной полузащитой и нападением. В их составе мощные исполнители, например, Кевин – очень талантливый бразильский игрок, а также многие украинцы, выступающие за национальную сборную. У них интересно сочетание опыта и таланта. Однако и у нас есть футболисты с большим потенциалом. «Шахтер» – это серьезный соперник, и нас ждет сложная встреча, как и любая игра в Лиге чемпионов. Очевидно, что матч пройдет на высоких скоростях. К примеру, Кевин и Зубков способны создать немало моментов для своей команды, поэтому нам нужно будет приложить максимум усилий, чтобы им противостоять.

– «Шахтер» не имел официальных матчей с середины декабря, вместо этого провел учебно-тренировочное собрание в Турции. Что вы думаете об этом?

– Есть команды, которые устали из-за большого количества игр, и есть не испытывающие усталости из-за недостаточного количества матчей. Мы готовы к любому сценарию и хорошо подготовились к этому противостоянию со времени нашей последней игры. Знаю, что «Шахтер» провел несколько спаррингов с положительными результатами, и именно завтрашний матч покажет реальное состояние обеих команд. Нам нужно сосредоточиться на своей игре, придерживаться плана и демонстрировать высокий уровень, чтобы добиться желаемого результата.

– Считаете, что нейтральное поле может повлиять на исход встречи?

– Нет, не думаю! Конечно, мы осознаем, насколько сложна ситуация в Украине, обсуждали это с игроками. «Шахтер» уже несколько лет вынужден играть вне дома из-за сверхтяжелых обстоятельств. Мы должны восхищаться тем, чего они достигают в таких условиях, и наш фокус должен оставаться на спортивной составляющей. Трудно подобрать правильные слова, говоря о том, что происходит в Украине, но мы все – игроки, тренеры и команда – имеем огромное уважение к «Шахтеру». Завтра нас ждет увлекательная игра, и я могу это гарантировать.

– Вы говорили, что Перейра Лаже готов играть на уровне Лиги чемпионов.

– Я не знаю, выйдет ли он в стартовом составе завтра, увидим. Надеюсь, он сможет сыграть. Впереди нас ждет настоящий классический матч Лиги чемпионов. С самого начала турнира мы испытали много эмоций и провели немало матчей, это невероятный вызов и увлекательный путь. Я хочу, чтобы игроки наслаждались этим моментом и одновременно пользовались шансом. Они должны быть готовы ко всему и демонстрировать максимальный уровень поминутно.

– Расскажите, как команда готовится к матчам при условии плотного графика?

– Это довольно сложно, ведь у нас есть игры каждые два-три-четыре дня, что не оставляет много возможностей для полноценных тренировок или значительных физических нагрузок. Основное внимание уделяется восстановлению после предыдущих матчей. Мы стараемся прибавлять интенсивности во время тренировочных сессий, ведь это важная часть нас, в частности, агрессивность и высокий темп. Физические аспекты являются ключевыми в нашем тренировочном процессе, но восстановление остается приоритетом. Для этого я часто меняю четырех-пяти игроков в каждой игре, чтобы найти баланс и обеспечить возможности для всех футболистов. Однако найти идеальный выход из сложившейся ситуации очень сложно. Этот плотный график будет продолжаться до конца февраля, если, конечно, мы не получим положительные новости в заключительном матче Лиги чемпионов и травмированные игроки не вернутся в состав команды.

– Какие амбиции имеете, если завтра команда добьется хорошего результата?

– У нас большие амбиции, и мы хотим продолжать выступать на таком уровне. Если сможем обеспечить прямой выход в 1/8 финала, избежав двух матчей в феврале, это будет отличным достижением. Конечно, не можем контролировать все, но стараемся максимально влиять на то, что можем, в частности, на уровень исполнительского мастерства. Если нам удастся добиться результата, это будет отлично.