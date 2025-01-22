«Хорошо заплатили». Реакция фанатов на победу Барселоны над Бенфикой в ЛЧ

21 января в матче 7-го тура Лиги чемпионов «Бенфика» принимала «Барселону». Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:4.

Павлидис открыл счет для «Бенфики» на 2-й минуте. Левандовски с пенальти сравнял счет на 13-й минуте. Но затем Павлидис увеличил преимущество своей команды на 22-й и 30-й минутах. Во втором тайме Рафинья сократил отставание на 64-й минуте, но автогол Араухо на 68-й снова дал «Бенфике» преимущество в два мяча. Левандовски забил еще один пенальти на 77-й, а на 85-й минуте Гарсия сравнял счет. В компенсированное время Рафинья на 90+6-й забил решающий гол.

Фанаты считают, что игра была максимально сумасшедшей, было забито сумарно 9 голов. Матч был полон интриги, но некоторые считают, что он завершился несправедливо.

Сергей Ионов: «Опять клоун Маккели (судья) испортил игру. На Ямале то точка, а в другую сторону ни-ни. Аж свисток глотал, так фолы рисовал, чтобы «Барсу» вытащить за трусы. И, конечно, ни одного повтора последней атаки «Бенфики». Позорное УЕФА».

Dfbj: «С ошибки Трубина все началось во втором тайме, а до того играли стабильно».

Treytv: «Бенфика» была ограблена, «Барса», как обычно, заплатила судье».

Iniabasi Paul: «Даже будучи болельщиком «Барсы», я думал, что мы проиграли, но сюрприз! Сюрприз!!!».

Sohom: «Это был один из величайших матчей, которые я когда-либо видел в своей жизни, настолько пульсирующий, что сердцебиение все еще высоко... У меня до сих пор мурашки по коже при мысли об этом. Какой безумный прилив дофамина. Я так люблю эту команду».

Jeff Tymer: «Я всегда знал, что «Барса» заплатит судье во втором тайме. Хорошо заплатили, Лапорта!».

James Allsopp: «Хорошая игра, которую нужно посмотреть».

Bharbo: «Трубин – один из лучших вратарей в Европе, и одна ошибка сегодня не изменит этого».

Inês: «Я все еще не мог видеть пропущенный гол Трубина, я смотрела в другую сторону поля, и всё произошло так быстро».