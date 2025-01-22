«Проиграли худшей команде ЛЕ». Реакция фанов Галатасарая на ничью с Динамо

21 января в матче 7-го тура основного этапа Лиги Европы «Галатасарай» сыграл матч с киевским «Динамо». Игра завершилась ничьей со счетом 3:3.

Хозяева поля первыми открыли счет. На 6-й минуте Санчес пробил точно в ворота, а на 21-й минуте Бардакджи удвоил преимущество. Однако «Динамо» не сдалось и перед перерывом на 44-й минуте Ванат сократил отставание. Во втором тайме на 53-й минуте Осимхен реализовал пенальти, увеличив разрыв в пользу турецкой команды. Но киевляне продолжили бороться и на 68-й минуте Ярмоленко забил после углового, а на 81-й снова отличился, сравняв счет. Следующий матч «Галатасарая» состоится в рамках основного этапа Лиги Европы против нидерландского клуба «Аякс».

Фанаты «Галатасарая» очень расстроены результатом матча и считают что этого не должно было произойти так как по их мнению «Динамо» самая слабая команда а Лиге Европы.

Derin Galatasaray: «Позора, который диктор произнес в прямом эфире, хватит на всех нас! Если вы понимаете! «Киев, забивший 1 гол в европейских матчах, забил 3 гола в ворота «Галатасарая». Не было даже ничьей, не говоря уже о победе».

Zeynep: «Вот что бывает, когда играешь так несерьезно».

Kevincan JK: «Они занимают последнее место в Лиге Европы, хаха».

Doğukan: «Вы не заслуживаете Кубка Европы».

Can JK: «Два очка против последней, худшей, пропустившей больше всех мячей, безвыигрышной и худшей команды группы. Такова ситуация без турецких арбитров. Вы позорники. Пусть вам будет еще хуже».

Harun: «Приходящие ребята выкладываются по полной, а те, что у нас есть, – просто шутка. Мы отдали очко команде, которую должны были проходить. Оборона очень тревожная. Она нуждается в срочном улучшении. В команде не хватает серьезности и уверенности в себе. Соберитесь. Резервисты должны обыграть эту команду».

Kemal Demircan: «Хорошо, мы теряем простые очки. Есть много вещей, которые можно критиковать, но одна критика касается болельщиков. Непонятно свистеть каждому игроку. Это только навредит».

Genzo: «Если вы мечтаете о Европе, ты усилишь скамейку запасных, которая отсутствует с самого начала года. Ты укрепишь защиту, которая пропускает голы в каждом матче, и вратарскую позицию, где игрок должен был бы уйти в отставку. Ты не пропустишь 3 гола от команды без очков. Европу не выиграешь, разрезая торт. В словаре «Галатасарая» нет места самодовольству».