В среду, 22 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Матч пройдет на стадионе «Этихад», который находится в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСЖ – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция