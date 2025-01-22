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ПСЖ
22.01.2025 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
22 января 2025, 02:08 |
20
0

ПСЖ – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 22 января в 22:00 по Киеву

22 января 2025, 02:08 |
20
0
ПСЖ – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 22 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Матч пройдет на стадионе «Этихад», который находится в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

ПСЖ – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ПСЖ – Манчестер Сити
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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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