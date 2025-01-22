22.01.2025 22:00 - : -
Лига чемпионов22 января 2025, 02:08 |
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ПСЖ – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 22 января в 22:00 по Киеву
22 января 2025, 02:08 |
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В среду, 22 января, состоится матч 7-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
Матч пройдет на стадионе «Этихад», который находится в Манчестере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
ПСЖ – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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