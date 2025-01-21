Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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На 85-й минуте испанский защитник гостей Эрик Гарсия забил гол и сравнял счет. 4:4 на табло.

❗️ ВИДЕО. Невероятно. Гарсия сравнял счет в матче