Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Невероятно. Гарсия сравнял счет в матче
Лига чемпионов
21 января 2025, 23:52 | Обновлено 22 января 2025, 00:57
8
0

ВИДЕО. Невероятно. Гарсия сравнял счет в матче

Эрик Гарсия спас каталонский гранд от поражения

21 января 2025, 23:52 | Обновлено 22 января 2025, 00:57
8
0
ВИДЕО. Невероятно. Гарсия сравнял счет в матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 85-й минуте испанский защитник гостей Эрик Гарсия забил гол и сравнял счет. 4:4 на табло.

❗️ ВИДЕО. Невероятно. Гарсия сравнял счет в матче

По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Не смирились с поражением? Игроки Бенфики и Барселоны устроили драку
Дальше непобедимы. Ливерпуль на Энфилде одолел Лилль в Лиге чемпионов
Барселона Бенфика стартовые составы видео голов и обзор Лига чемпионов Бенфика - Барселона Эрик Гарсия
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Надо искать позитив в ничьей Динамо». Экс-хавбек киевлян – об игре в ЛЕ
Футбол | 21 января 2025, 22:57 0
«Надо искать позитив в ничьей Динамо». Экс-хавбек киевлян – об игре в ЛЕ
«Надо искать позитив в ничьей Динамо». Экс-хавбек киевлян – об игре в ЛЕ

«Динамо» не боялось играть первым номером

Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Футбол | 21 января 2025, 19:29 432
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая
Дубль легенды и первый балл. Динамо вырвало ничью на поле Галатасарая

Команде Шовковского пришлось спасаться от поражения в два мяча по ходу игры

Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Бокс | 21.01.2025, 08:04
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Легенда выжила. Джокович и Алькарас устроили шоу в четвертьфинале Aus Open
Теннис | 21.01.2025, 15:59
Легенда выжила. Джокович и Алькарас устроили шоу в четвертьфинале Aus Open
Легенда выжила. Джокович и Алькарас устроили шоу в четвертьфинале Aus Open
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Бокс | 21.01.2025, 09:15
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
20.01.2025, 19:21 1
Футбол
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
21.01.2025, 11:01
Бокс
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
21.01.2025, 11:21 8
Футбол
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
20.01.2025, 00:07 15
Хоккей
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
21.01.2025, 20:23 1
Футбол
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
20.01.2025, 12:34 4
Футбол
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
20.01.2025, 08:24 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем