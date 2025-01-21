Лига чемпионов21 января 2025, 23:52 | Обновлено 22 января 2025, 00:57
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ВИДЕО. Невероятно. Гарсия сравнял счет в матче
Эрик Гарсия спас каталонский гранд от поражения
21 января 2025, 23:52 | Обновлено 22 января 2025, 00:57
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Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».
Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 85-й минуте испанский защитник гостей Эрик Гарсия забил гол и сравнял счет. 4:4 на табло.
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