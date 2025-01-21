Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Трубин вновь не спас. Левандовски реализовал второй пенальти
Лига чемпионов
21 января 2025, 23:47 | Обновлено 22 января 2025, 00:31
75
0

ВИДЕО. Трубин вновь не спас. Левандовски реализовал второй пенальти

Роберт Левандовски забил свой 103-й гол в Лиге чемпионов

21 января 2025, 23:47 | Обновлено 22 января 2025, 00:31
75
0
ВИДЕО. Трубин вновь не спас. Левандовски реализовал второй пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 77-й минуте матча польский нападающий гостей Роберт Левандовски вновь реализовал пенальти в ворота «Бенфики», которые защищает украинец Анатолий Трубин. Счет на табло – 4:3.

❗️ ВИДЕО. Трубин вновь не спас. Левандовски реализовал второй пенальти

По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Не смирились с поражением? Игроки Бенфики и Барселоны устроили драку
Дальше непобедимы. Ливерпуль на Энфилде одолел Лилль в Лиге чемпионов
Барселона Бенфика Роберт Левандовски стартовые составы видео голов и обзор Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Барселона
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
Футбол | 21 января 2025, 11:21 8
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия

Рабочая группа ассоциации вернулась из Испании

«Наконец-то». Ребров оценил безумный камбек Динамо в Лиге Европы
Футбол | 21 января 2025, 23:09 0
«Наконец-то». Ребров оценил безумный камбек Динамо в Лиге Европы
«Наконец-то». Ребров оценил безумный камбек Динамо в Лиге Европы

Тренер национальной команды поздравил киевский клуб

Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Бокс | 21.01.2025, 08:04
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Футбол | 21.01.2025, 20:23
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
Галатасарай – Динамо Киев – 3:3. Дубль Ярмоленко. Видео голов и обзор
ФОТО. Девушка вратаря Динамо обнажила грудь ради огненной фотосессии
Футбол | 21.01.2025, 17:18
ФОТО. Девушка вратаря Динамо обнажила грудь ради огненной фотосессии
ФОТО. Девушка вратаря Динамо обнажила грудь ради огненной фотосессии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
20.01.2025, 13:12 1
Футбол
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
Реал подписал контракт с суперзвездой футбола. Трансфер состоится летом
21.01.2025, 11:58 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
21.01.2025, 09:15 2
Бокс
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
21.01.2025, 06:59 69
Футбол
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
20.01.2025, 04:10 69
Теннис
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
20.01.2025, 15:29 2
Бокс
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
20.01.2025, 08:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем