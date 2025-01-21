Лига чемпионов21 января 2025, 23:36 | Обновлено 22 января 2025, 00:23
222
0
ВИДЕО. Помог сопернику. Араухо забил в свои ворота в матче с Бенфикой
Уругвайский защитник срезал мяч в сетку ворота Щенсного
21 января 2025, 23:36 | Обновлено 22 января 2025, 00:23
222
0
Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».
Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 68-й минуте матча уругвайский защитник гостей Рональд Араухо забил гол в свои ворота. Счет на табло – 4:2.
❗️ ВИДЕО. Помог сопернику. Араухо забил в свои ворота в матче с Бенфикой
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 января 2025, 20:23 1
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги Европы
Теннис | 21 января 2025, 15:59 32
Новак переиграл Карлоса в четырех сетах и пробился в полуфинал мейджора
Футбол | 21.01.2025, 23:23
Футбол | 21.01.2025, 19:29
Бокс | 21.01.2025, 09:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.01.2025, 07:48 8
21.01.2025, 11:01
21.01.2025, 06:59 69
20.01.2025, 04:10 69
20.01.2025, 19:21 1
20.01.2025, 08:32
20.01.2025, 00:07 15
Футбол