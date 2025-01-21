Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дикая ошибка Трубина. Барселона сократила отставание
Лига чемпионов
21 января 2025, 23:31 | Обновлено 21 января 2025, 23:34
1594
2

ВИДЕО. Дикая ошибка Трубина. Барселона сократила отставание

Анатолий Трубин помог «сине-гранатовым» забить

21 января 2025, 23:31 | Обновлено 21 января 2025, 23:34
1594
2
ВИДЕО. Дикая ошибка Трубина. Барселона сократила отставание
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 64-й минуте матча украинский вратарь хозяев поля Анатолий Трубин ошибся с передачей, после чего Рафинья сократил отставание. Счет на табло – 3:2.

❗️ ВИДЕО. Дикая ошибка Трубина. Барселона сократила отставание

По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов после яркого шоу Бенфики и Барселоны
Не смирились с поражением? Игроки Бенфики и Барселоны устроили драку
Дальше непобедимы. Ливерпуль на Энфилде одолел Лилль в Лиге чемпионов
Барселона Бенфика стартовые составы видео голов и обзор Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Барселона Рафинья Диас
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Хоккей | 21 января 2025, 19:38 3
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею проиграла полуфинал

Команда снова уступила Словакии

Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Бокс | 21 января 2025, 09:15 2
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 

Британец видит очевидную победу украинца

«Наконец-то». Ребров оценил безумный камбек Динамо в Лиге Европы
Футбол | 21.01.2025, 23:09
«Наконец-то». Ребров оценил безумный камбек Динамо в Лиге Европы
«Наконец-то». Ребров оценил безумный камбек Динамо в Лиге Европы
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
Бокс | 21.01.2025, 11:01
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко
Футбол | 21.01.2025, 16:07
Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко
Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Астролог объявил два дня новостей, что из-за Трубина проиграли
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
20.01.2025, 15:29 2
Бокс
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
20.01.2025, 12:34 4
Футбол
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
20.01.2025, 08:24 6
Бокс
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
20.01.2025, 13:12 1
Футбол
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
20.01.2025, 01:35
Футбол
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
20.01.2025, 04:10 69
Теннис
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
21.01.2025, 02:15 3
Хоккей
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
21.01.2025, 06:59 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем