Лига чемпионов21 января 2025, 23:31 | Обновлено 21 января 2025, 23:34
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ВИДЕО. Дикая ошибка Трубина. Барселона сократила отставание
Анатолий Трубин помог «сине-гранатовым» забить
21 января 2025, 23:31 | Обновлено 21 января 2025, 23:34
1594
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Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».
Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 64-й минуте матча украинский вратарь хозяев поля Анатолий Трубин ошибся с передачей, после чего Рафинья сократил отставание. Счет на табло – 3:2.
❗️ ВИДЕО. Дикая ошибка Трубина. Барселона сократила отставание
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