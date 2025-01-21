Невероятный камбэк и матч года? Фанаты Динамо о игре с Галатасараем

21 января в матче 7-го тура основного раунда Лиги Европы «Галатасарай» принимал киевское «Динамо». Встреча завершилась ничьей со счетом 3:3.

На 6-й минуте Санчес открыл счет, уже на 21 минут Бардакджи удвоил преимущество турецкой команды. Однако киевляне не сдались и перед перерывом на 44-й минуте Ванат сократил отставание. Во втором тайме на 53-й минуте Осимхен реализовал пенальти, увеличив преимущество «Галатасарая». Но «Динамо» продолжило бороться и на 68-й минуте Ярмоленко забил после углового, а на 81-й вновь забил мяч, сравняв счет. Следующий матч «Динамо» пройдет в рамках основного этапа Лиги Европы против латвийского «РФШ».

Болельщики «Динамо» очень рады выступлению Ярмоленко, который забил два гола и спас команду, несмотря на сложную ситуацию в группе.

Jenyagovorun: «Надеюсь Ярмоленко продлит контракт еще минимум на год. Приятно смотреть на его игру».

Romul.88: «Что будет без Ярмолы, страшно представлять».

MARKOS: «Чего так только в последних матчах играть?».

Денис Денисенко: «Невероятные эмоции после этого матча, жаль что «Динамо» уже не выйдет в плей-офф, но в этом матче я увидел настоящую мощь и самоотдачу «Динамо», спасибо ребятам и тренерскому штабу».

B_bastardo: «Ну могут же, когда захотят, но оборона конечно беда. Герреро нулевой вообще, это вообще футболист? Тоже самое за Саленко, он по блату там играет? Ни одной выигранной борьбы».

Artem: «Я просто надеюсь, что Ярмоленко будет жить мечтой сыграть на ЧМ и отыграет еще хотя бы один сезон, потому что без него ну очень тяжело».

Виктор Компаниченко: «Биловара и Волошина на продажу. Ярмола браво».

Slavko Bilyk: «Ярмоленко показал кто настоящая легенда».

M: «Один футболист может играть, в 35 лет, Ярмоленко молодец, молодежь позор».

Illya: «Волошин не уверенно играет, много моментов не реализовывает, рано ему еще в основе играть».

Vkv: «Ярмоленко в этом матче хорош, но вы видимо не смотрели прошлые матчи если его так хвалите. Он вообще не бегает и не двигается. Хотя здесь большинство такие».

Dmitry: «Классный матч. Пожалуй, по эмоциям и камбэку, это лучший матч этого сезона для наших команд».

OD: «Могли бы и за победу побороться, а так тянули последние минуты, будто было что терять».