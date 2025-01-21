ВИДЕО. Это хет-трик. Павлидис забил третий гол в ворота Барселоны
Грецкий страйкер отличился с пенальти
Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».
Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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На 30-й минуте матча грецкий нападающий хозяев поля Вангелис Павлидис сделал хет-трик, реализовав пенальти. Счет на табло – 3:1.
❗️ ВИДЕО. Это хет-трик. Павлидис забил третий гол в ворота Барселоны
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