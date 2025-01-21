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Лига чемпионов
21 января 2025, 22:39 | Обновлено 21 января 2025, 23:00
913
1

ВИДЕО. Это хет-трик. Павлидис забил третий гол в ворота Барселоны

Грецкий страйкер отличился с пенальти

21 января 2025, 22:39 | Обновлено 21 января 2025, 23:00
913
1
ВИДЕО. Это хет-трик. Павлидис забил третий гол в ворота Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Вангелис Павлидис

Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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На 30-й минуте матча грецкий нападающий хозяев поля Вангелис Павлидис сделал хет-трик, реализовав пенальти. Счет на табло – 3:1.

❗️ ВИДЕО. Это хет-трик. Павлидис забил третий гол в ворота Барселоны

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Барселона Бенфика стартовые составы видео голов и обзор Лига чемпионов Бенфика - Барселона Вангелис Павлидис
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Saar
🤣🤣🤣 Ямал, ти на полі хоть!?🤣🤣🤣
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