Лига чемпионов21 января 2025, 22:28 | Обновлено 21 января 2025, 23:00
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ВИДЕО. Дикая ошибка Барселоны. Павлидис сделал дубль
Грецкий нападающий делает дубль на 22-й минуте
21 января 2025, 22:28 | Обновлено 21 января 2025, 23:00
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Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».
Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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На 22-й минуте матча грецкий нападающий хозяев поля Вангелис Павлидис вновь забил в ворота каталонского гранда после дикой ошибки обороны гостей. Счет на табло – 2:1.
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