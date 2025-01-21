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Лига чемпионов
21 января 2025, 22:28 | Обновлено 21 января 2025, 23:00
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0

ВИДЕО. Дикая ошибка Барселоны. Павлидис сделал дубль

Грецкий нападающий делает дубль на 22-й минуте

21 января 2025, 22:28 | Обновлено 21 января 2025, 23:00
600
0
ВИДЕО. Дикая ошибка Барселоны. Павлидис сделал дубль
Getty Images/Global Images Ukraine. Вангелис Павлидис

Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 22-й минуте матча грецкий нападающий хозяев поля Вангелис Павлидис вновь забил в ворота каталонского гранда после дикой ошибки обороны гостей. Счет на табло – 2:1.

❗️ ВИДЕО. Дикая ошибка Барселоны. Павлидис сделал дубль

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Барселона Бенфика стартовые составы видео голов и обзор Лига чемпионов Бенфика - Барселона Вангелис Павлидис
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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