Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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На 22-й минуте матча грецкий нападающий хозяев поля Вангелис Павлидис вновь забил в ворота каталонского гранда после дикой ошибки обороны гостей. Счет на табло – 2:1.

❗️ ВИДЕО. Дикая ошибка Барселоны. Павлидис сделал дубль