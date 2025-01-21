Лига чемпионов21 января 2025, 22:50 |
2188
0
ВИДЕО. Невероятный сейв Трубина. Украинец не дал Барселоне забить
Анатолий Трубин спас «Бенфику» от пропущенного мяча
21 января 2025, 22:50 |
2188
0
Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».
Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 20-й минуте матча украинский вратарь хозяев поля Анатолий Трубин сделал супер-сейв после удара Гави.
❗️ ВИДЕО. Невероятный сейв Трубина. Украинец не дал Барселоне забить
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 января 2025, 20:23 1
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги Европы
Бокс | 21 января 2025, 08:04 0
Александр вспомнил первое поражение в любительском боксе
Хоккей | 21.01.2025, 19:38
Футбол | 21.01.2025, 22:57
Футбол | 21.01.2025, 16:07
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.01.2025, 08:32
21.01.2025, 02:15 3
Футбол
20.01.2025, 04:10 69
20.01.2025, 07:48 8
20.01.2025, 08:24 6
20.01.2025, 19:21 1
21.01.2025, 06:59 69