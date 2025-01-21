Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 20-й минуте матча украинский вратарь хозяев поля Анатолий Трубин сделал супер-сейв после удара Гави.

❗️ ВИДЕО. Невероятный сейв Трубина. Украинец не дал Барселоне забить