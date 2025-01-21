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Лига чемпионов
21 января 2025, 23:23 | Обновлено 21 января 2025, 23:24
96
0

Марлон ГОМЕС: «В Лиге чемпионов нет слабых оппонентов. Мы хотим победить»

Полузащитник «Шахтера» ответил на вопросы перед игрой ЛЧ с «Брестом»

21 января 2025, 23:23 | Обновлено 21 января 2025, 23:24
96
0
Марлон ГОМЕС: «В Лиге чемпионов нет слабых оппонентов. Мы хотим победить»
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Полузащитник «Шахтера» Марлон Гомес ответил на вопросы журналистов перед домашней игрой 7-го тура Лиги чемпионов с «Брестом», которая состоится 22 января в немецком Гельзенкирхене.

– Марлон, как настроение накануне встречи с «Брестом»?

– Нет более важных матчей, чем в Лиге чемпионов, и я ожидаю завтра увлекательной игры, где мы продемонстрируем все, на что способны.

– Можешь ли уверенно сказать, что победа будет вашей? Есть ли что-то пугающее в будущем сопернике?

– Что ж, завтра ждет игра, и мы увидим, на что способны. Я неоднократно подчеркивал, что для нас важно общее настроение, и мы очень мотивированы к игре, поэтому стремимся победить. Есть достаточно навыков и преимуществ, чтобы сыграть против безусловно сильного оппонента. Мы также являемся качественной командой, где хватает исполнителей высокого уровня. Самое важное для нас – воплотить идеи, которые Мистер предложил во время тренировок и сборов. Я уверен, что у нас есть силы и возможности, чтобы порадовать наших болельщиков качественным футболом.

– В преддверии матча вы подробно анализировали соперника. Поделись впечатлениями по этому оппоненту и дай характеристику «Бресту».

– Безусловно, «Брест» – это очень квалифицированный соперник, и я убежден, что на таком уровне соревнований, как Лига чемпионов, нет слабых оппонентов. Мы проделали очень хорошую работу. Весь тренерский штаб во главе с Мистером подробно проанализировал соперника, и я также склонен считать, что зимние предсезонные сборы мы провели на высоком уровне, и доволен результатом, которого удалось достичь за столь довольно короткий период. Теперь основная задача – перенести этот рисунок игры – довольно успешный, как по мне – на завтрашнее противостояние.

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Брест (Франция) Шахтер Донецк пресс-конференция Лига чемпионов Шахтер - Брест Марлон Гомес
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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