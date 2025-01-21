Лига чемпионов21 января 2025, 22:19 | Обновлено 21 января 2025, 22:41
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ВИДЕО. Трубин не спас. Левандовски отличился с пенальти
Роберт Левандовски забил 102-й гол в Лиге чемпионов
21 января 2025, 22:19 | Обновлено 21 января 2025, 22:41
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Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».
Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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На 13- минуте матча польский нападающий гостей Роберт Левандовски реализовал пенальти в ворота «Бенфики», которые защищает украинец Анатолий Трубин. Счет на табло – 1:1.
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