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Лига чемпионов
21 января 2025, 22:19 | Обновлено 21 января 2025, 22:41
697
0

ВИДЕО. Трубин не спас. Левандовски отличился с пенальти

Роберт Левандовски забил 102-й гол в Лиге чемпионов

21 января 2025, 22:19 | Обновлено 21 января 2025, 22:41
697
0
ВИДЕО. Трубин не спас. Левандовски отличился с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 13- минуте матча польский нападающий гостей Роберт Левандовски реализовал пенальти в ворота «Бенфики», которые защищает украинец Анатолий Трубин. Счет на табло – 1:1.

❗️ ВИДЕО. Трубин не спас. Левандовски отличился с пенальти

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Барселона Бенфика стартовые составы видео голов и обзор Лига чемпионов Бенфика - Барселона Анатолий Трубин Роберт Левандовски
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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