Лига чемпионов21 января 2025, 22:08 | Обновлено 21 января 2025, 22:36
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ВИДЕО. 2 минута. Бенфика быстро открыла счет в матче с Барселоной
Павлидис забил в ворота каталонского гранда
21 января 2025, 22:08 | Обновлено 21 января 2025, 22:36
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Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».
Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
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Уже на 2-й минуте матча грецкий нападающий хозяев поля Вангелис Павлидис открыл счет в матче. Счет на табло – 1:0.
❗️ ВИДЕО. 2 минута. Бенфика быстро отрыла счет в матче с Барселоной
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