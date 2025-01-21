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Лига чемпионов
21 января 2025, 22:08 | Обновлено 21 января 2025, 22:36
691
0

ВИДЕО. 2 минута. Бенфика быстро открыла счет в матче с Барселоной

Павлидис забил в ворота каталонского гранда

21 января 2025, 22:08 | Обновлено 21 января 2025, 22:36
691
0
ВИДЕО. 2 минута. Бенфика быстро открыла счет в матче с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Вангелис Павлидис

Во вторник, 21 января, проходит матч 7-го тура Лиги чемпионов между лиссабонской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной».

Команды играют на Эштадиу да Луш в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Уже на 2-й минуте матча грецкий нападающий хозяев поля Вангелис Павлидис открыл счет в матче. Счет на табло – 1:0.

❗️ ВИДЕО. 2 минута. Бенфика быстро отрыла счет в матче с Барселоной

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Барселона Бенфика стартовые составы видео голов и обзор Лига чемпионов Бенфика - Барселона Вангелис Павлидис
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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