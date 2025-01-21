Динамо в матче с Галатасараем прервало две безголевые серии
Динамо забило первый с 27 августа 2024 года мяч в еврокубках на чужих полях
В матче с «Галатасараем» (3:3) Владислав Ванат прервал две затянувшиеся гостевые безголевые серии «Динамо». Общую – на 374-й минуте и в Лиге Европы – на 313-й. Последний раз киевляне поражали ворота хозяев 27 августа 2024 года – 1:1 с «Зальцбургом» в четвертом квалификационном раунде Лиге чемпионов. А в Лиге Европы – 27 октября 2022-го – 3:3 с кипрским АЕКом в групповом турнире.
К слову, для Ваната гол «Галатасараю» стал 45-м в карьере. 39 мячей он забил в чемпионатах Украины; 4 – в еврокубках, по 1 – в Кубке Украины и за национальную сборную. На клубном уровне Владислав 41 раз отличился за «Динамо» и 3 – за «Черноморец».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные гостевые безголевые серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
458’
|
Динамо
|
29.09.1993
|
23.08.1995
|
Ольборг
|
3:1
|
457’*
|
Таврия
|
16.09.1992
|
|
|
|
438’
|
Динамо
|
28.09.2016
|
28.09.2017
|
Партизан
|
3:2
|
423’
|
Динамо
|
25.02.2021
|
27.07.2022
|
Фенербахче
|
2:1
|
409’
|
Шахтер
|
03.11.1976
|
14.09.1983
|
Б-1901
|
5:1
|
395’
|
Динамо
|
15.09.2004
|
26.07.2006
|
Металургс
|
4:1
|
374’
|
Динамо
|
27.08.2024
|
21.01.2025
|
Галатасарай
|
3:3
|
369’
|
Динамо
|
15.08.2007
|
29.07.2008
|
Дроэда
|
2:1
|
355’
|
Динамо
|
03.10.1979
|
30.09.1981
|
Трабзонспор
|
1:1
|
345’
|
Динамо
|
03.11.1976
|
13.09.1978
|
Хака
|
1:0
* серия не закончена.
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