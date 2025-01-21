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Лига Европы
21 января 2025, 21:44 | Обновлено 21 января 2025, 21:49
131
0

Динамо в матче с Галатасараем прервало две безголевые серии

Динамо забило первый с 27 августа 2024 года мяч в еврокубках на чужих полях

21 января 2025, 21:44 | Обновлено 21 января 2025, 21:49
131
0
Динамо в матче с Галатасараем прервало две безголевые серии
ФК Динамо. Владислав Ванат

В матче с «Галатасараем» (3:3) Владислав Ванат прервал две затянувшиеся гостевые безголевые серии «Динамо». Общую – на 374-й минуте и в Лиге Европы – на 313-й. Последний раз киевляне поражали ворота хозяев 27 августа 2024 года – 1:1 с «Зальцбургом» в четвертом квалификационном раунде Лиге чемпионов. А в Лиге Европы – 27 октября 2022-го – 3:3 с кипрским АЕКом в групповом турнире.

К слову, для Ваната гол «Галатасараю» стал 45-м в карьере. 39 мячей он забил в чемпионатах Украины; 4 – в еврокубках, по 1 – в Кубке Украины и за национальную сборную. На клубном уровне Владислав 41 раз отличился за «Динамо» и 3 – за «Черноморец».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые безголевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Дата

Соперник

Счет

458’

Динамо

29.09.1993

23.08.1995

Ольборг

3:1

457’*

Таврия

16.09.1992

438’

Динамо

28.09.2016

28.09.2017

Партизан

3:2

423’

Динамо

25.02.2021

27.07.2022

Фенербахче

2:1

409’

Шахтер

03.11.1976

14.09.1983

Б-1901

5:1

395’

Динамо

15.09.2004

26.07.2006

Металургс

4:1

374’

Динамо

27.08.2024

21.01.2025

Галатасарай

3:3

369’

Динамо

15.08.2007

29.07.2008

Дроэда

2:1

355’

Динамо

03.10.1979

30.09.1981

Трабзонспор

1:1

345’

Динамо

03.11.1976

13.09.1978

Хака

1:0

* серия не закончена.

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цифры и факты Динамо Киев Владислав Ванат Лига Европы
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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