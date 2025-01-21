Динамо в матче с Галатасараем прервало две безголевые серии

В матче с «Галатасараем» (3:3) Владислав Ванат прервал две затянувшиеся гостевые безголевые серии «Динамо». Общую – на 374-й минуте и в Лиге Европы – на 313-й. Последний раз киевляне поражали ворота хозяев 27 августа 2024 года – 1:1 с «Зальцбургом» в четвертом квалификационном раунде Лиге чемпионов. А в Лиге Европы – 27 октября 2022-го – 3:3 с кипрским АЕКом в групповом турнире.

К слову, для Ваната гол «Галатасараю» стал 45-м в карьере. 39 мячей он забил в чемпионатах Украины; 4 – в еврокубках, по 1 – в Кубке Украины и за национальную сборную. На клубном уровне Владислав 41 раз отличился за «Динамо» и 3 – за «Черноморец».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые безголевые серии украинских клубов в еврокубках

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Дата Соперник Счет 458’ Динамо 29.09.1993 23.08.1995 Ольборг 3:1 457’* Таврия 16.09.1992 438’ Динамо 28.09.2016 28.09.2017 Партизан 3:2 423’ Динамо 25.02.2021 27.07.2022 Фенербахче 2:1 409’ Шахтер 03.11.1976 14.09.1983 Б-1901 5:1 395’ Динамо 15.09.2004 26.07.2006 Металургс 4:1 374’ Динамо 27.08.2024 21.01.2025 Галатасарай 3:3 369’ Динамо 15.08.2007 29.07.2008 Дроэда 2:1 355’ Динамо 03.10.1979 30.09.1981 Трабзонспор 1:1 345’ Динамо 03.11.1976 13.09.1978 Хака 1:0

* серия не закончена.