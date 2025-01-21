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Лига Европы
21 января 2025, 22:05 | Обновлено 21 января 2025, 22:11
2486
0

Хавбек Динамо: «Ярмоленко вышел, два положил и ушел с поля»

Пихаленок оценил матч Лиги Европы с Галатасараем

21 января 2025, 22:05 | Обновлено 21 января 2025, 22:11
2486
0
Хавбек Динамо: «Ярмоленко вышел, два положил и ушел с поля»
ФК Динамо Киев. Пихаленок и Ярмоленко

Полузащитник Динамо Александр Пихаленок высказался о ничьей 3:3 в матче Лиги Европы против Галатасарая. Дубль оформил ветеран Андрей Ярмоленко, который вышел на поле во втором тайме.

– Александр, сегодня был очень эмоциональный матч.

– Эмоции очень хорошие. Переполненный стадион, очень громко поддерживали. Было очень приятно, даже невзирая на то, что мы играли на выезде. Кажется, я впервые здесь услышал такую ​​громкую поддержку болельщиков. Хорошо, что завоевали первое очко в турнире в таком боевом поединке, теперь будем стремиться победить в следующем матче.

– То есть ты утверждаешь, что здесь была самая громкая поддержка со стороны болельщиков в твоей карьере?

– Возможно, поспорить со стадионом «Галатасарая» может разве что «Хемпден Парк», который я посетил в составе сборной Украины, но там я на поле не выходил, наблюдал за игрой со скамейки запасных.

– Повлияла ли атмосфера на трибунах на игроков «Галатасарая»? Уже к середине первого тайма хозяева вели в счете два мяча.

– Я бы сказал, что здесь дело в концентрации. Понятно, что если домашние трибуны гонят вперед, то и легче атаковать. Но, по-моему, все зависит от концентрации – где-то потеряли игрока, к сожалению, пропустили быстрые мячи. Но потом собрались, отыграли один мяч. Я пока не смотрел эпизод с пенальти, интересно, что там было... И после этого, слава Богу, сравняли счет. Даже при счете 3:3, если бы лучше распоряжались мячом, могли рассчитывать на победу. Но хорошо, что так закончилось, ведь у хозяев тоже были моменты. В общем, ничейная игра была.

– Гол Ваната перед перерывом вернул «Динамо» в игру? О чем разговаривали в раздевалке?

– Я считаю, что да, ведь всегда, когда забиваешь в раздевалку, даже при счете 0:2, этот гол добавляет команде сил.

– В перерыве произошла двойная замена. С какими указаниями выходили на поле ты и Андрей Ярмоленко?

– Больше играть вперед, больше навязывать борьбу в центре поля, что мы и старались выполнять. Ярмоленко вышел, два положил – и ушел с поля (смеется).

– Но в твоем активе голевая передача в эпизоде ​​со вторым голом, когда ты выполнил подачу из углового.

– Можно и так сказать. Он сделал дубль в матче, внеся большой вклад в достижение этого результата.

– Возвращение Ярмоленко на поле добавило команде сил и уверенности?

– Конечно, добавляет. Он как на поле, так и вне его является примером для нас.

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Динамо Киев Галатасарай - Динамо Галатасарай Лига Европы Андрей Ярмоленко Александр Пихаленок Владислав Ванат
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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