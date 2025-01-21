Станет ли Витор Рейс звездой Сити? Фанаты о переходе бразильца в клуб

21 января «Манчестер Сити» официально объявил о подписании 19-летнего бразильского защитника Витора Рейса из «Палмейраса». Он заключил контракт с клубом до завершения сезона 2028/29.

Рейс, который провел 22 матча на взрослом уровне в 2024 году и забил 2 гола, ранее был оценен на портале Transfermarkt в 14 миллионов евро. Сумма трансфера, по слухам, составила 35 миллионов евро. В «Манчестер Сити» он будет носить номер 22.

Болельщики «Сити» очень рады второму трансферу в этом окне и встретили его положительно.

FRNK: «Лол, он будет сажать Рико Льюиса на скамейку».

Jeff: «Я думаю, что этого парня отправят в аренду! Засветится ли он в Премьер-лиге?».

Imbuya_media: «Хорошее позиционное чутье, блокирует один удар за другим, доминирует в дуэлях, представляет опасность в воздушных единоборствах... Витор Рейс может оказаться настоящей выгодной покупкой за 30 миллионов фунтов».

Discord Guys: «Яркий перспективный игрок, не могу дождаться, чтобы увидеть его в действии!».

B_maizena: «Он действительно этого заслуживает! Каждый день он преодолевал 200 км, чтобы играть в футбол в школе «Палмейраса», он боролся за это, и я горжусь им!».

PepSuii: «О боже, дааа, анонсируйте их один за другим, мой клуб снова на высоте!».

Cliffinkent: «Посмотрим, удастся ли «Сити» сделать из него игрока, который им нужен».

Kavi: «Для меня это спокойствие... Уже сейчас можно сказать, что он может стать нашим капитаном в будущем».