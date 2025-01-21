Лига Европы21 января 2025, 19:11 | Обновлено 21 января 2025, 19:55
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ВИДЕО. Камбек Динамо. Триллер: Ярмоленко сравнял счет ударом головою
На 81-й минуте лидер динамовцев забил третий гол своей команды
21 января 2025, 19:11 | Обновлено 21 января 2025, 19:55
2790
2
21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».
Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Зрители в Стамбуле увидели триллер!
На 81-й минуте Андрей Ярмоленко ударом головой сравнял счет в матче (3:3).
ГОЛ! 3:3. Андрей Ярмоленко, 81 мин
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Комментарии 2
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Виявляється, у Ярмоленка ще є порох у порохівницях. Старий кінь борозни не псує
Динамо, нажаль, нічим не вразило. А результат гри, то це тільки завдяки класу і майстерності Ярмоленка.
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