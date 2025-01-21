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  4. ВИДЕО. Камбек Динамо. Триллер: Ярмоленко сравнял счет ударом головою
Лига Европы
21 января 2025, 19:11 | Обновлено 21 января 2025, 19:55
2790
2

ВИДЕО. Камбек Динамо. Триллер: Ярмоленко сравнял счет ударом головою

На 81-й минуте лидер динамовцев забил третий гол своей команды

21 января 2025, 19:11 | Обновлено 21 января 2025, 19:55
2790
2
ВИДЕО. Камбек Динамо. Триллер: Ярмоленко сравнял счет ударом головою
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Зрители в Стамбуле увидели триллер!

На 81-й минуте Андрей Ярмоленко ударом головой сравнял счет в матче (3:3).

ГОЛ! 3:3. Андрей Ярмоленко, 81 мин

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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы видео голов и обзор Галатасарай - Динамо Андрей Ярмоленко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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turist86
Виявляється, у Ярмоленка ще є порох у порохівницях. Старий кінь борозни не псує 
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+3
NikoKam1969
Динамо, нажаль, нічим не вразило. А результат гри, то це тільки завдяки класу і майстерності Ярмоленка.
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-2
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