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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 19:16 | Обновлено 21 января 2025, 20:12
302
1

Шевченко ответит на вопросы. Президент УАФ проведет пресс-конференцию

Мероприятие состоится 11 февраля

21 января 2025, 19:16 | Обновлено 21 января 2025, 20:12
302
1
Шевченко ответит на вопросы. Президент УАФ проведет пресс-конференцию
УАФ. Андрей Шевченко

Украинская ассоциация футбола сообщила, что президент УАФ Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов по итогам года своей работы.

Шевченко был избран президентом УАФ в конце января 2024 года. Мероприятие пройдет 11 февраля в Доме футбола.

Кроме того, можно будет ознакомиться с результатами программы «9 шагов для развития украинского футбола».

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Микола Унгурян
"я-я-..., е.-е-е..., дякую за конференцію"
про що він може звітувати? які здобутки?  
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