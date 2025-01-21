Украина. Премьер лига21 января 2025, 19:16 | Обновлено 21 января 2025, 20:12
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Шевченко ответит на вопросы. Президент УАФ проведет пресс-конференцию
Мероприятие состоится 11 февраля
21 января 2025, 19:16 | Обновлено 21 января 2025, 20:12
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Украинская ассоциация футбола сообщила, что президент УАФ Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов по итогам года своей работы.
Шевченко был избран президентом УАФ в конце января 2024 года. Мероприятие пройдет 11 февраля в Доме футбола.
Кроме того, можно будет ознакомиться с результатами программы «9 шагов для развития украинского футбола».
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про що він може звітувати? які здобутки?