Шевченко ответит на вопросы. Президент УАФ проведет пресс-конференцию

Украинская ассоциация футбола сообщила, что президент УАФ Андрей Шевченко проведет пресс-конференцию и ответит на вопросы журналистов по итогам года своей работы.

Шевченко был избран президентом УАФ в конце января 2024 года. Мероприятие пройдет 11 февраля в Доме футбола.

Кроме того, можно будет ознакомиться с результатами программы «9 шагов для развития украинского футбола».