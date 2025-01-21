Лига Европы21 января 2025, 18:59 | Обновлено 21 января 2025, 19:17
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ВИДЕО. Ярмоленко или автогол? Динамо сократило отставание до минимума
Зрители матча Лиги Европы в Стамбуле стали свидетелями уже 5 голов
21 января 2025, 18:59 | Обновлено 21 января 2025, 19:17
1368
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21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».
Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 58-й минуте Динамо сократило отставание до минимума. После подачи с углового то ли Андрей Ярмоленко подставил ногу, то ли автогол будет зафиксирован на защитника.
ГОЛ! 3:2. Андрей Ярмоленко, 68 мин
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