ВИДЕО. Ярмоленко или автогол? Динамо сократило отставание до минимума

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.

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На 58-й минуте Динамо сократило отставание до минимума. После подачи с углового то ли Андрей Ярмоленко подставил ногу, то ли автогол будет зафиксирован на защитника.

ГОЛ! 3:2. Андрей Ярмоленко, 68 мин