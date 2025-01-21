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Лига Европы
21 января 2025, 18:59 | Обновлено 21 января 2025, 19:17
1368
0

ВИДЕО. Ярмоленко или автогол? Динамо сократило отставание до минимума

Зрители матча Лиги Европы в Стамбуле стали свидетелями уже 5 голов

21 января 2025, 18:59 | Обновлено 21 января 2025, 19:17
1368
0
ВИДЕО. Ярмоленко или автогол? Динамо сократило отставание до минимума
Getty Images/Global Images Ukraine

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 58-й минуте Динамо сократило отставание до минимума. После подачи с углового то ли Андрей Ярмоленко подставил ногу, то ли автогол будет зафиксирован на защитника.

ГОЛ! 3:2. Андрей Ярмоленко, 68 мин

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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы видео голов и обзор Галатасарай - Динамо Андрей Ярмоленко автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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