ВИДЕО. Осимхен забил пенальти. Судья удалил Йылмаза, а после VAR передумал
Скандальный эпизод случился на 53-й минуте матча Галатасарая и Динамо
21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».
Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.
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Скандальный эпизод случился на 53-й минуте матча. Виктор Осимхен забил пенальти для турецкой команды и сделал счет 3:1.
Сначала судья зафиксировал игру рукой в нападении и дал вторую желтую карточку Барышу Йылмазу.
Однако рефери после просмотра VAR отменил удаление и назначил пенальти за фол от Александра Тымчика.
ГОЛ! 3:1. Виктор Осимхен, 53 мин (пен)
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