ВИДЕО. Осимхен забил пенальти. Судья удалил Йылмаза, а после VAR передумал

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.

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Скандальный эпизод случился на 53-й минуте матча. Виктор Осимхен забил пенальти для турецкой команды и сделал счет 3:1.

Сначала судья зафиксировал игру рукой в ​​нападении и дал вторую желтую карточку Барышу Йылмазу.

Однако рефери после просмотра VAR отменил удаление и назначил пенальти за фол от Александра Тымчика.

ГОЛ! 3:1. Виктор Осимхен, 53 мин (пен)