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Лига Европы
21 января 2025, 18:47 | Обновлено 21 января 2025, 19:04
511
0

ВИДЕО. Осимхен забил пенальти. Судья удалил Йылмаза, а после VAR передумал

Скандальный эпизод случился на 53-й минуте матча Галатасарая и Динамо

21 января 2025, 18:47 | Обновлено 21 января 2025, 19:04
511
0
ВИДЕО. Осимхен забил пенальти. Судья удалил Йылмаза, а после VAR передумал
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Скандальный эпизод случился на 53-й минуте матча. Виктор Осимхен забил пенальти для турецкой команды и сделал счет 3:1.

Сначала судья зафиксировал игру рукой в ​​нападении и дал вторую желтую карточку Барышу Йылмазу.

Однако рефери после просмотра VAR отменил удаление и назначил пенальти за фол от Александра Тымчика.

ГОЛ! 3:1. Виктор Осимхен, 53 мин (пен)

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Барыш Йылмаз Галатасарай судейство Динамо Киев Лига Европы VAR Галатасарай - Динамо Виктор Осимхен Александр Тымчик видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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