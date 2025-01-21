Эммануэль Пети случайно похоронил легенду Арсенала – Пэта Райса
Он сделал это в прямом эфире
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети попал в неприятную ситуацию в эфире Sky Sports.
Пети был экспертом на передаче Monday Night Football.
При обсуждении своей карьеры в «Арсенале» Пети вспомнил, как конфликтовал с Пэтом Райсом.
«С ним было несколько споров. Покойся с миром, Пэт», – сказал Эммануэль Пети.
Сразу же ведущий программы исправил бывшего футболиста и сообщил, что Райс жив и здоров.
Экс-игрок сборной Франции сразу же начал извиняться за свою ошибку.
Пэт Райс был звездой лондонского «Арсенала» с 1967 по 1980 годы. За этот период сыграл 397 матчей и забил 12 мячей. По завершению карьеры Райс начал тренировать молодежный состав «канониров». В то время, когда Эммануэль Пети играл в футбол, то Райс был помощником Арсена Венгера в «Арсенале».
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