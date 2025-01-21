Эммануэль Пети случайно похоронил легенду Арсенала – Пэта Райса

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети попал в неприятную ситуацию в эфире Sky Sports.

Пети был экспертом на передаче Monday Night Football.

При обсуждении своей карьеры в «Арсенале» Пети вспомнил, как конфликтовал с Пэтом Райсом.

«С ним было несколько споров. Покойся с миром, Пэт», – сказал Эммануэль Пети.

Сразу же ведущий программы исправил бывшего футболиста и сообщил, что Райс жив и здоров.

Экс-игрок сборной Франции сразу же начал извиняться за свою ошибку.

Пэт Райс был звездой лондонского «Арсенала» с 1967 по 1980 годы. За этот период сыграл 397 матчей и забил 12 мячей. По завершению карьеры Райс начал тренировать молодежный состав «канониров». В то время, когда Эммануэль Пети играл в футбол, то Райс был помощником Арсена Венгера в «Арсенале».