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21 января 2025, 18:25 | Обновлено 21 января 2025, 18:48
74
0

Эммануэль Пети случайно похоронил легенду Арсенала – Пэта Райса

Он сделал это в прямом эфире

21 января 2025, 18:25 | Обновлено 21 января 2025, 18:48
74
0
Эммануэль Пети случайно похоронил легенду Арсенала – Пэта Райса
Getty Images/Global Images Ukraine. Пэт Райс

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети попал в неприятную ситуацию в эфире Sky Sports.

Пети был экспертом на передаче Monday Night Football.

При обсуждении своей карьеры в «Арсенале» Пети вспомнил, как конфликтовал с Пэтом Райсом.

«С ним было несколько споров. Покойся с миром, Пэт», – сказал Эммануэль Пети.

Сразу же ведущий программы исправил бывшего футболиста и сообщил, что Райс жив и здоров.

Экс-игрок сборной Франции сразу же начал извиняться за свою ошибку.

Пэт Райс был звездой лондонского «Арсенала» с 1967 по 1980 годы. За этот период сыграл 397 матчей и забил 12 мячей. По завершению карьеры Райс начал тренировать молодежный состав «канониров». В то время, когда Эммануэль Пети играл в футбол, то Райс был помощником Арсена Венгера в «Арсенале».

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Эммануэль Пети Арсенал Лондон
Олександр Сільченко Источник: Goal.com
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