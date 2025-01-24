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  4. Алекс Фергюсон назвал футболиста, который его больше всего раздражал
Англия
24 января 2025, 02:40 |
184
1

Алекс Фергюсон назвал футболиста, который его больше всего раздражал

Легендарный тренер выделил Джанфранко Дзолу

24 января 2025, 02:40 |
184
1
Алекс Фергюсон назвал футболиста, который его больше всего раздражал
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал футболиста, который его больше всего раздражал. Шотландец выделил легенду «Челси» Джанфранко Дзолу.

«Тот маленький Дзола меня больше всего раздражал. Он был одним из тех игроков, которые не волновались о том, против кого он играет. Он всегда имел улыбку на лице, и это меня раздражало. Я сказал: «Как ему может нравиться играть против Ман Юнайтед?», – сказал Дзола.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.

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Джанфранко Дзола Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Алекс Фергюсон Челси
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Saar
Набір слів в останньому абзаці. Редактори відсутні взагалі, або повні неучі.
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