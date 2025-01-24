Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал футболиста, который его больше всего раздражал. Шотландец выделил легенду «Челси» Джанфранко Дзолу.

«Тот маленький Дзола меня больше всего раздражал. Он был одним из тех игроков, которые не волновались о том, против кого он играет. Он всегда имел улыбку на лице, и это меня раздражало. Я сказал: «Как ему может нравиться играть против Ман Юнайтед?», – сказал Дзола.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.