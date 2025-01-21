ВИДЕО. Болезненный рикошет. Динамо пропустило второй мяч от Галатасарая

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.

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На 22-й минуте «Динамо» пропустило второй гол. Абдулкерим Бардакджи пробил издалека, и мяч рикошетом залетел в ворота.

ГОЛ! 2:0. Абдулкерим Бардакджи, 22 мин