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  4. ВИДЕО. Болезненный рикошет. Динамо пропустило второй мяч от Галатасарая
Лига Европы
21 января 2025, 17:57 | Обновлено 21 января 2025, 18:11
1068
4

ВИДЕО. Болезненный рикошет. Динамо пропустило второй мяч от Галатасарая

Абдулкерим Бардакджи отличился забитый голом на 22-й минуте

21 января 2025, 17:57 | Обновлено 21 января 2025, 18:11
1068
4
ВИДЕО. Болезненный рикошет. Динамо пропустило второй мяч от Галатасарая
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдулкерим Бардакджи

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 22-й минуте «Динамо» пропустило второй гол. Абдулкерим Бардакджи пробил издалека, и мяч рикошетом залетел в ворота.

ГОЛ! 2:0. Абдулкерим Бардакджи, 22 мин

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Галатасарай – Динамо Киев. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Галатасарай Динамо Киев Лига Европы видео голов и обзор Галатасарай - Динамо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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fifa2020
Може їх краще не випускати з країни і не позоритись?
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+2
vruthiy-112
Фк Валянки Київ продовжує свою ходу.!!!
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+1
Trollface
Бардак забив. 
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0
Олександр Науменко
Недолугі бездарі.
Ответить
0
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