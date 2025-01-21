Лига Европы21 января 2025, 17:57 | Обновлено 21 января 2025, 18:11
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4
ВИДЕО. Болезненный рикошет. Динамо пропустило второй мяч от Галатасарая
Абдулкерим Бардакджи отличился забитый голом на 22-й минуте
21 января 2025, 17:57 | Обновлено 21 января 2025, 18:11
1068
4
21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проводит матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».
Команды встречаются на стадионе Rams Park в Стамбуле.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 22-й минуте «Динамо» пропустило второй гол. Абдулкерим Бардакджи пробил издалека, и мяч рикошетом залетел в ворота.
ГОЛ! 2:0. Абдулкерим Бардакджи, 22 мин
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Комментарии 4
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Може їх краще не випускати з країни і не позоритись?
Фк Валянки Київ продовжує свою ходу.!!!
Бардак забив.
Недолугі бездарі.
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