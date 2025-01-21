Лупашко высказался о новичках из Руха и анонсировал трансфер легионера

Наставник Карпат Владислав Лупашко прокомментировал переход в команду ряда игроков Руха – Алексея Сыча, Игоря Краснопира, Ильи Квасницы и Олега Федора.

«Смотрим на новичков. Мы очень их ждем, посмотрим на них в нашей команде, в наших условиях. Они играли в другой футбол, поэтому им будет тяжеловато. Но я вижу их желание, это молодые игроки, которым нужно время, так что думаю, что все будет хорошо».

«Еще ждем одного перспективного игрока в центр поля. Скорее всего, это будет аренда, чтобы посмотреть на иностранца. Я думаю, это правильный путь, что мы можем оценить то, как легионер приживется в Украине. Мы действительно ждем этого игрока, таких футболистов мало в Украине».

«Молодой футболист, который пройдет сборы», – сказал Лупашко.