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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 18:30 | Обновлено 21 января 2025, 18:31
463
0

Лупашко высказался о новичках из Руха и анонсировал трансфер легионера

Тренер ожидает нового игрока в центр поля

21 января 2025, 18:30 | Обновлено 21 января 2025, 18:31
463
0
Лупашко высказался о новичках из Руха и анонсировал трансфер легионера
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Наставник Карпат Владислав Лупашко прокомментировал переход в команду ряда игроков Руха – Алексея Сыча, Игоря Краснопира, Ильи Квасницы и Олега Федора.

«Смотрим на новичков. Мы очень их ждем, посмотрим на них в нашей команде, в наших условиях. Они играли в другой футбол, поэтому им будет тяжеловато. Но я вижу их желание, это молодые игроки, которым нужно время, так что думаю, что все будет хорошо».

«Еще ждем одного перспективного игрока в центр поля. Скорее всего, это будет аренда, чтобы посмотреть на иностранца. Я думаю, это правильный путь, что мы можем оценить то, как легионер приживется в Украине. Мы действительно ждем этого игрока, таких футболистов мало в Украине».

«Молодой футболист, который пройдет сборы», – сказал Лупашко.

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Карпаты Львов Владислав Лупашко Илья Квасница Игорь Краснопир Алексей Сыч Олег Федор трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Карпаты Львов
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