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  4. «Не будут играть от обороны». Кучер – о матче Шахтера против Бреста в ЛЧ
Лига чемпионов
21 января 2025, 17:14 |
73
0

«Не будут играть от обороны». Кучер – о матче Шахтера против Бреста в ЛЧ

Бывший защитник «горняков» верит в успех подопечных Пушича

21 января 2025, 17:14 |
73
0
«Не будут играть от обороны». Кучер – о матче Шахтера против Бреста в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер поделился ожиданиями от матча «горняков» против французского «Бреста» в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов.

– Александр, кто, на ваш взгляд, является фаворитом матча в Гельзенкирхене?

– Однозначного фаворита в этой игре я не вижу. Матч точно будет боевым. Несмотря на то, что Брест в новом году выиграл три из четырех поединков в Лиге 1, команда не играет ярко и не выглядит такой, которую не мог бы победить Шахтер.

– Шахтер – свеженький, необремененный усталостью официальных матчей, и ему победа нужна как воздух.

- Несмотря на турнирное положение Шахтера и Бреста в Лиге чемпионов, победа нужна обеим командам, потому что в случае получения трех очков французы гарантируют себе выход в плей-офф. Если не напрямую в 1/8 финала, то в 1/16 – точно. Поэтому, не думаю, что они могут позволить себе такую ​​роскошь, как поражение и о ничьей они, вероятно, не будут думать тоже. Обе команды будут настраиваться исключительно на победу, уверен в этом. Шахтеру действительно нужны, как воздух три очка, иначе у них не будет уже и теоретических шансов на плей-офф, – сказал Кучер.

Матч «Шахтер» – «Брест» запланирован на среду, 22 января. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.

Ранее своим мнением по поводу матча поделился легендарный футболист «Динамо» Леонид Буряк.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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